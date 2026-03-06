Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En pausa desde 2013

Islandia votará el 29 de agosto volver a negociar su adhesión a la UE

La ministra de Exteriores, Katrin Gunnarsdottir, afirmó que, en el caso de que el resultado sea positivo, se votará de nuevo un eventual pacto

La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir.

La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir. / EP

EFE

Copenhague

El Gobierno islandés propone celebrar un referendo sobre la posible reapertura de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) el próximo 29 de agosto, anunció este viernes la ministra de Exteriores, Katrin Gunnarsdottir, según informó la radiotelevisión pública RÚV.

La propuesta de reanudar las conversaciones ha sido enviada al Parlamento islandés (Alþingi), donde el actual Gobierno encabezado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir controla 36 de los 63 escaños.

Islandia solicitó unirse a la UE en julio de 2009 y comenzó oficialmente las negociaciones de adhesión al año siguiente, pero solicitó congelarlas en 2013 y, dos años después, anunció que no serían reanudadas.

Según explicó la titular de Exteriores, primero se celebrará una consulta para decidir si se reanudan las conversaciones y, en caso de que la respuesta sea positiva y se alcance un acuerdo más tarde con Bruselas, se votará de nuevo sobre ese eventual pacto. Kristrún Frostadóttir había anunciado a finales del mes pasado que próximamente se iniciarían los preparativos para celebrar el referendo, que según el acuerdo de coalición de gobierno debía convocarse a más tardar en 2027.

El estallido de la crisis económica en 2008 hizo aumentar el ambiente favorable a la UE en un país tradicionalmente opuesto a Bruselas, receloso de su independencia y de su principal recurso, la pesca. En ese clima, el entonces Gobierno rojiverde de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir aprobó en julio de 2009 pedir el ingreso y abrir las negociaciones, pese a las reticencias del socio menor de la coalición. Sigurdardóttir hablaba de cerrar las negociaciones en año y medio y de un ingreso exprés antes que Croacia, aunque ni entonces ni luego en ningún sondeo los partidarios del "sí" fueron mayoría.

El conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros por la quiebra del banco Icesave, las disputas con Bruselas por las cuotas de caballa, la crisis del euro y las propias peleas internas sobre el tema en la coalición de Gobierno hicieron renacer el euroescepticismo en Islandia. El Gobierno rojiverde suspendió temporalmente las negociaciones cuando se habían abierto 27 de los 33 capítulos de las conversaciones -pero no pesca y agricultura, los principales- y se habían cerrado acuerdos en once.

El nuevo Ejecutivo de derecha salido de los comicios de 2013 decidió finalmente, apoyado por la poderosa patronal pesquera y por el sector agrícola, suspenderlas de forma definitiva en 2015.

