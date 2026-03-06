Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio

Continúan los trabajos de repatriación por parte del Gobierno debido al conflicto en Oriente Medio

Ascienden a más de 30.000 los españoles en esa zona geográfica

El primer avión que llegó desde Omán con 171 españoles repatriados por la guerra

El primer avión que llegó desde Omán con 171 españoles repatriados por la guerra / Europa Press

EFE

Un avión militar español A-330 del Ejército del Aire y del Espacio despegará en unas horas desde Omán con destino a Madrid en lo que supone el segundo traslado organizado por el Gobierno para evacuar a ciudadanos españoles atrapados en Oriente Medio a causa de la guerra de Irán.

El avión aterrizó en Omán hace aproximadamente dos horas para realizar el segundo traslado de civiles a España y en "unas horas" volará hacia Madrid, informó el Ministerio de Defensa en un mensaje en X.

La aeronave procedía de Yibuti y, tras recoger al 57º contingente del Destacamento Orión allí desplegado, modificó su ruta para evacuar a ciudadanos españoles. Un primer avión del Ejército del Aire aterrizó este jueves por la mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con 172 personas a bordo repatriadas desde Omán, en su mayoría españoles pero había también nacionales de la Unión Europea y de América Latina y un ciudadano de Vietnam.

Noticias relacionadas

Aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en la región. Los españoles en Oriente Medio, entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000, según cálculos oficiales.

