Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Trump y Netanyahu vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.

El papel de Rusia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió este viernes opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses. "¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa", le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.

Siguen los ataques sobre Arabia Saudí El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi. En dos mensajes en la red social X, el Ministerio del Reino informó de la destrucción del misil y los drones sin dar mayores especificaciones o señalar a Irán como el causante de los ataques.

Más ataques sobre Tel Aviv Irán lanzó durante la madrugada de este sábado una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando tres objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron estar respondiendo a disparos de misiles, en el octavo día de la guerra desatada en Oriente Medio. La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv".

Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz Al menos cuatro marineros han perdido la vida y otros tres han resultado heridos de gravedad después de que un remolcador haya sido alcanzado este viernes por misiles en el estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, un incidente enmarcado dentro de la suspensión del tráfico marítimo en la que es una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo tras las amenazas de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en un comunicado en el que ha lamentado que los marineros sean "blancos de los ataques".

Irán acusa a EEUU e Israel de ataques "indiscriminados" contra civiles, incluidos hospitales o zonas residenciales El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha acusado este viernes a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo ataques "indiscriminados" contra infraestructura civil, incluyendo ataques o zonas residenciales. "Aeropuertos, escuelas, hospitales, centros de salud, edificios residenciales, instalaciones deportivas, mezquitas, cuarteles de la policía diplomática y otra infraestructura civil ha sido atacada deliberadamente y destruida", ha indicado ante la prensa desde Nueva York, si bien se ha marchado en el turno de preguntas.

EEUU dice que ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán en la primera semana del conflicto Más de 3.000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas es el balance de la primera semana de bombardeos estadounidenses contra el país persa, según informó este viernes el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom), encargado de las operaciones en Oriente Próximo. La última actualización de datos revela un amplio aumento de los lugares alcanzados en suelo iraní si se compara con los alrededor de 2.000 que las Fuerzas Armadas decían haber atacado con éxito hasta ayer. Entre los objetivos se encuentran importantes infraestructuras militares, como los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y de las fuerzas aeroespaciales del IRGC o diversos centros de comando y control.

El mayor portaviones de EEUU, el Gerald Ford, cruza el canal de Suez y se acerca a Irán El mayor portaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, transitó por el canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose más al territorio iraní en medio de los ataques militares que EEUU e Israel iniciaron hace casi una semana contra la república islámica. El Pentágono publicó este viernes fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el Canal de Suez el jueves, por lo que ahora los navíos se encuentran navegando por el mar Rojo.

Irán asegura que ataca las bases estadounidenses y no a los países árabes que las albergan El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas. "Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo", comenzó diciendo Araqchí en un mensaje en su cuenta oficial de X. El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes". Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable pero se dirige "contra las bases e instituciones estadounidenses" ubicadas en esos países.

Las compañías de armamento prometen a Trump cuadruplicar la producción de armamento de alta gama El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de su país le han prometido que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán.