Irán elige al sucesor de Jameneí, pero no desvela aún su nombre

Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años. Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos, añadió Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

El ayatolá Kamal Heydari aseguró por su parte que "se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado".

Hossein Mozaffari, uno de los miembros de la Asamblea de Expertos, dijo este sábado que esperaba que el sustituto de Jameneí, asesinado en un ataque israelí-estadounidense el pasado 28 de febrero, fuera elegido en las próximas 24 horas. Lo hizo después de que dos ayatolás conocidos del país, Hosein Nuri Hamedani y Abdolkarim Abedini, urgieran a acelerar la elección del líder supremo.

"Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos", afirmó otro de los expertos, el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri.

Las presiones para acelerar el proceso también han llegado del parlamentario ultraconservador Hamid Rasaei, quien ha pedido poner fin cuanto antes a la actividad del Consejo Provisonal de Liderazgo, del que forma parte el presidente del país Masud Pezeshkian, a quien criticó por sus afirmaciones de que Irán no atacaría más a sus países vecinos.

El Ejército israelí reiteró este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará a quien resulte sucesor de Jameneí, y "a toda persona que busque designar a un sucesor".