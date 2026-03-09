Auge bélico
Croacia impone el servicio militar obligatorio después de dos décadas
Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios 2ue cobrarán 1.100 euros mensuales, llegaron este lunes a los cuarteles
EFE
El servicio militar obligatorio vuelve a Croacia después de casi dos décadas y los primeros reclutas se presentaron en los cuarteles este lunes, en un contexto de temor a una escalada de los conflictos en el mundo. Este país miembro de la Unión Europea había suprimido el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de ingresar a la OTAN.
Pero después de 2020, altos responsables del país subrayan la necesidad de restablecer la formación militar de base, y los parlamentarios aprobaron su retorno en octubre pasado.
Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios, llegaron este lunes a los cuarteles para seguir dos meses de formación. Entre ellos había 82 mujeres.
El ministro de Defensa, Ivan Anusic, saludó la semana pasada la respuesta al llamamiento, y lo calificó de acontecimiento "importante para la seguridad de Croacia".
Sobrevivir y defenderse
Los reclutas no serán formados para ser desplegados en zonas de conflicto sino que aprenderán a sobrevivir, defenderse y utilizar drones, declaró el ministro.
El proyecto debería costar hasta 25 millones de euros anuales y a los reclutas se les pagarán 1.100 euros mensuales.
Las autoridades prevén ampliar progresivamente esta convocatoria a unos 19.000 jóvenes cada año, a partir de la edad de 19 años.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón
- Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln'
- Elecciones USC: Flores cuestiona la entrada de Juanatey en el equipo de Crujeiras
- Compostelanas que rompen estereotipos en sus profesiones: 'Capacidad y compromiso no tienen género
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días