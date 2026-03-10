Accidente en Suiza
Un autobús con pasajeros se incendia en el oeste de Suiza y deja varios muertos y heridos
Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza
EFE
Seis personas resultaron muertas y cuatro heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como 'postales', en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, informó la policía local en una breve conferencia de prensa.
Además, un socorrista resultó herido mientras cumplía con su misión, mientras que tres de los heridos se encuentran en un estado grave, indicó.
Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer.
Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.
Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos (utilizada para avisar en las curvas cerrada)- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.
