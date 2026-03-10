DIRECTO | Clavijo responde al PSOE en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "No han manifestado la voluntad de alcanzar un acuerdo"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, replicó a las críticas sobre redistribución de riqueza y política de vivienda: “No hablen de redistribución de riqueza. Habla de mala ejecución presupuestaria, pero el Gobierno de España no tiene presupuestos”.

Sobre vivienda, defendió la gestión del Ejecutivo: “Poca credibilidad tiene lo que ustedes plantean. Estamos construyendo más de cinco mil viviendas públicas de la mano de los ayuntamientos, hemos cambiado las reglas del juego y, si hubiéramos hecho lo que ustedes proponían, estaríamos igual de mal que ustedes”.