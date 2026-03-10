DIRECTO | Clavijo responde al PSOE en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "No han manifestado la voluntad de alcanzar un acuerdo"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.

