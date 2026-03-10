En Directo
DIRECTO | Clavijo responde al PSOE en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "No han manifestado la voluntad de alcanzar un acuerdo"
Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate
El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, replicó a las críticas sobre redistribución de riqueza y política de vivienda: “No hablen de redistribución de riqueza. Habla de mala ejecución presupuestaria, pero el Gobierno de España no tiene presupuestos”.
Sobre vivienda, defendió la gestión del Ejecutivo: “Poca credibilidad tiene lo que ustedes plantean. Estamos construyendo más de cinco mil viviendas públicas de la mano de los ayuntamientos, hemos cambiado las reglas del juego y, si hubiéramos hecho lo que ustedes proponían, estaríamos igual de mal que ustedes”.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respondió al diputado del PSOE y defendió que la productividad canaria ha crecido durante tres años consecutivos y reconoció que los datos de pobreza siguen siendo preocupantes, por lo que el Ejecutivo quiere desplegar un escudo social y económico para proteger a la población, a través del denominado decreto canario.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respondió al diputado del PSOE, Sebastián Franquis. “Le quiero agradecer el tono de la intervención, aplicando el modo canario”, afirmó al inicio de su réplica.
Clavijo lamentó, no obstante, que en relación con los cuatro retos que había planteado no haya escuchado una posición clara del grupo socialista. “De los cuatro retos en los que insistí no me ha manifestado la voluntad de alcanzar un acuerdo en ninguno”, señaló, antes de pedir un posicionamiento explícito: “Me gustaría una respuesta contundente: sí, el grupo socialista va a estar con Canarias”.
El diputado del PSOE, Sebastián Franquis, defendió la necesidad de impulsar un plan transformador que permita aprovechar la actual bonanza económica para desarrollar políticas públicas más ambiciosas. Entre ellas citó medidas en materia de vivienda, como limitar el incremento de los precios y reforzar la construcción de vivienda pública.
“Defendemos un modelo de sociedad que poco tiene que ver con lo que hacen ustedes”, afirmó, antes de recordar que, en relación con los cuatro asuntos planteados por el presidente de Canarias, su partido apuesta por una propuesta del sistema de financiación autonómica.
El diputado del PSOE alertó también del incremento del abandono escolar, que —según señaló— ha alcanzado el 15% especialmente en el último año. “Nos debería preocupar”, afirmó, al advertir de que es uno de los indicadores que más ha crecido recientemente. Asimismo, criticó que la política de ampliación de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años esté “a años luz de lo que pide la sociedad canaria”.
Sebastián Franquis reconoció que Canarias cuenta con el mayor presupuesto de sanidad de su historia, pero criticó que “nunca hubo tanta propaganda”. A su juicio, la presión de las listas de espera continúa y la situación en las áreas sociales es cada vez más preocupante.
Franquis reprochó al Gobierno de Fernando Clavijo su gestión en materia de vivienda. “Nunca llegaron a plantear un pacto por la vivienda; nosotros lo hicimos. Ustedes no, a pesar de haberlo anunciado”, afirmó.
Franquis señaló además que se han construido 379 viviendas protegidas en Canarias, frente a más de 400 en la etapa anterior. “No mezclen rehabilitación con vivienda”, advirtió. También alertó de que 33.000 viviendas han salido del mercado residencial hacia el turístico y criticó que el Gobierno se haya negado a crear un registro de grandes tenedores.
En materia de política social, el diputado del PSOE, Sebastián Franquis, acusó al Gobierno de Fernando Clavijo de haber “abandonado socialmente a Canarias”. Aseguró que los presupuestos reflejan esa situación, ya que —según sostuvo— bajan las partidas destinadas a educación y al fomento del empleo, mientras que la única área que aumenta es la sanidad.
El diputado del PSOE, Sebastián Franquis, reprochó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la evolución de la productividad en el Archipiélago. “En términos de productividad ha habido un retroceso. La productividad canaria lleva estancada todo el tiempo que ustedes llevan gobernando”, afirmó durante su intervención.
EFE
La Policía Canaria alcanzará los 600 agentes y abrirá comisarías en islas no capitalinas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este martes que al término de la legislatura la Policía Canaria alcanzará aproximadamente los 600 efectivos y dispondrá de destacamentos y comisarías en las islas no capitalinas.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
- El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago