EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  2. El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
  3. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  4. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  5. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  6. Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
  7. El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago
  8. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal

El Sindicato Labrego denuncia "insuficiencia" presupuestaria para las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

As forzas de seguridade coordínanse de cara á Semana Santa de Fisterra

¿No sabes qué jugar después de Resident Evil Requiem? Aquí tienes 5 recomendaciones para continuar

Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026

El 85% de los cirujanos del hospital de Vigo cesan la actividad voluntaria ante la «negativa» de la Xunta a negociar

