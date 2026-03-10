Trump no descarta una intervención de EEUU en Cuba si fracasan las negociaciones con La Habana

"Puede ser una toma amistosa, o puede ser una toma no amistosa. No importaría", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus propósitos con Cuba. "No tienen energía, no tienen dinero, están en graves problemas", señaló. La crisis estructural de la isla deja a sus autoridades con muy pocas chances de una negociación con Washington en términos de relativa igualdad. Y es lo que le ha permitido a Trump, una vez más, lanzar su amenaza: "O vamos a hacer un acuerdo o lo haremos igual de fácil de cualquier modo".

El pasado fin de semana había dicho que se "ocuparía" de la isla caribeña una vez que concluyera la intervención militar en Irán que comparte con Israel. Su recurrencia sobre el tema sugiere que los tiempos podrían acelerarse. "Están funcionando con lo que llaman vapores. No tienen energía, no tienen dinero. Están en graves problemas desde el punto de vista humanitario". Durante los últimos tres días, La Habana y Matanzas fueron escenarios de "cacerolazos" espontáneos debido a los reiterados cortes de luz.

Trump recordó que la debacle en Cuba entró en una nueva fase después de que EEUU cortara el suministro de petróleo venezolano. La situación se ha agravado con el cerco energético dispuesto semanas atrás. "Vivían de Venezuela. Les enviaban energía, combustible, petróleo y dinero. Ahora ya no tienen nada de eso".

El magnate volvió a aludir a las conversaciones que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene secretamente con representantes del Gobierno cubano. Los medios de prensa aluden a un familiar de Raúl Castro como emisario del poder en la mayor de las Antillas. El origen cubano de Rubio parece jugar un papel en estas conversaciones de las que no se informa nada en La Habana. "Habla el idioma, lo cual siempre es útil, pero está negociando, y puede que sea una toma de control amistosa, o puede que no lo sea. No importaría, porque realmente están en las últimas".

El mandatario norteamericano hizo también una valoración de su alianza con la comunidad cubana asentada en La Florida de donde proviene Rubio. "Esas personas son muy importantes para mí. Pasaron por un infierno. Algunos de ellos se han convertido en algunas de las personas más exitosas del país, empresarios cubano americanos. Y muchos de ellos son amigos míos, porque he estado luchando esta batalla con ellos durante mucho tiempo".

Noticias relacionadas

Expresiones de descontento

Las nuevas declaraciones tienen lugar en momentos de creciente tensión al interior de la isla. Un grupo de estudiantes se manifestó frente a las escalinatas de la Universidad de La Habana debido a los efectos de los cortes energéticos. Se trató de un hecho sin precedentes políticos, y así lo entendió el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, quien intentó hablar con los estudiantes. Gómez admitió las dificultades financieras que afectan a la educación superior y afirmó que se ha agravado por las medidas que ha adoptado Trump. En la Universidad de Santiago también hubo expresiones de descontento e incluso se vieron carteles en contra del Gobierno. Han aparecido pintadas contra las autoridades en diferentes muros de las principales ciudades. Nunca antes los ciudadanos habían llegado a expresar su enojo en las paredes. Para los analistas, esos signos dan cuenta de un nuevo momento de la crisis y el modo en que la sociedad la manifiesta.