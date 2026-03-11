Tensión en Ormuz: EEUU afirma haber destruido 16 barcos minadores de Irán y el Reino Unido reporta un ataque a un carguero

La tensión sigue al alza en el estrecho de Ormuz. Después de que Trump anunciara este martes el ataque contra 10 buques minadores de Irán, el Reino Unido ha reportado que un barco portacontenedores ha sido alcanzado a poca distancia del estrecho.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este martes de madrugada haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes", entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".

El Centcom informó del número de buques "eliminados" en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones. "Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!", escribió el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

El Comando Central presumió de que, gracias a los ataques que se han llevado en estos once días de conflicto, estaban "degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional".

"Durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas esenciales para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo", añadió.

Minas

Los minadores han cobrado el protagonismo del relato relacionado con las hostilidades en Oriente Medio después de que dos personas cercanas a informes de inteligencia estadounidenses confirmaran a varios medios, entre ellos CNN, que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Teherán, que en un primer momento negó que estuviera cerrado, declaró hace unos días que es poco probable garantizar la seguridad en la zona.

Las fuentes anónimas citadas por la CNN explicaron que por ahora solo se han colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían colocar cientos de ellas en la vía con la flota que aún conserva Irán.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que esto se haya producido, al menos hasta la fecha.

Portacontenedores alcanzado

Por otra parte, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en el mar alrededor del mundo, alertó que un barco portacontenedores fue alcanzado por un proyectil a poca distancia del estrecho de Ormuz.

Según la alerta de la UKMTO, el capitán del barco informó que el buque ha sufrido daños por un "proyectil sin identificar" 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, un punto todavía situado dentro del golfo Pérsico pero a poca distancia de Ormuz, un estrecho clave en el transporte de crudo que se encuentra en alerta por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El capitán de la embarcación aseguró que todos los integrantes de la tripulación están a salvo.

La UKMTO ha contabilizado desde el 28 de febrero, cuando empezó el conflicto, hasta el 10 de marzo 14 incidentes que han afectado a barcos alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

De estos incidentes, cuatro son reportes de "actividades sospechosas", como por ejemplo escuchar o ver explosiones, y diez son ataques que han impactado contra una embarcación.

La Organización Marítima Internacional contabiliza que estos ataques han dejado a siete marineros muertos.

El estrecho de Ormuz ha visto cómo su tráfico ha caído drásticamente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán que ha desencadenado una escalada de tensiones regional, con contragolpes de Teherán a los países del golfo aliados de Estados Unidos.

Irán, que cierra el estrecho por el norte, ha amenazado repetidamente con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras que Washington ha insistido en que la ofensiva solo crecerá si Teherán bloquea el flujo de crudo por este punto estratégico.

Noticias relacionadas

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz más estas amenazas persistentes tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.