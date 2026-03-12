Trump dice que la guerra contra Irán "está ganada", pero sugiere que continuará la ofensiva

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

"La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, después dede participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

Horas antes, el mandatario ya había descrito la guerra como ganada, durante una intervención de 60 minutos en un mitin del partido republicano en un poblado al norte de Kentucky.

Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha "desaparecido" y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en la mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirmó haber atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas.