Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Más de 50 heridos en el norte de Israel tras nuevos ataques iraníes Nuevos ataques desde Irán contra Israel en la madrugada de este viernes han dejado casi seis decenas de personas heridas, según la información del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) recogida por medios locales. Tras varias oleadas de bombardeos iraníes, que se suceden cada noche desde que empezó el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Teherán, el MDA informó de que la metralla de un nuevo ataque sobre el norte de Israel inflingió daños sobre un edificio y varias casas, además de herir al menos a 58 personas. Según el servicio de emergencias, dos personas fueron evacuadas a hospitales, una mujer de 34 años en condición moderada por heridas de metralla en su espalda y una joven de 17 años. La mayoría de los afectados tienen heridas provocadas por vidrio, según explicó un portavoz del MDA al medio israelí Jerusalem Post.

Turquía activa los sistemas de alerta en una de sus instalaciones de la OTAN La agencia de noticias turca Anadolu informó este viernes sobre la activación de sirenas de alerta en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN con tropas estadounidenses pero bajo soberanía de Ankara. "Anteriormente, dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN", recordó la agencia sobre esta base situada cerca de la ciudad de Adana, próxima a la frontera con Siria. La defensa aérea turca ha recibido mayor atención después de que fragmentos de misiles cayeran en dos ocasiones en su territorio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El brent cae levemente, aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril El barril de petróleo de brent, el de referencia en Europa, ha abierto este viernes con leves caídas del 0,33% que lo mantienen en el entorno de los 100 dólares por barril. A las 7 horas, el precio del crudo brent caía hasta los 100,13 dólares después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también cotiza con descensos del 0,66 %, hasta los 95,1 dólares, en las operaciones previas a la apertura oficial del mercad

El Gobierno califica de "ilegal" la orden de Israel para evacuar el sur de Líbano El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha rechazado este jueves la orden de evacuación de la población civil en el sur de Líbano por parte del ejército israelí, que ha calificado de "ilegal", "injustificada" y "totalmente desproporcionada". "España exige el fin de estas acciones así como el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano", ha añadido el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa. El Gobierno ha condenado los "intensos ataques" lanzados por Israel contra el Líbano, en medio del conflicto bélico que asola a Oriente Próximo, y también los "ataques indiscriminados" de la milicia libanesa de Hizbulá contra Israel que, según ha advertido, "pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento".

EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la medida en su cuenta de X y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia. Bessent detalló que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estará vigente unicamente hasta el 11 de abril.

Macron anuncia la muerte de un soldado francés en un ataque en una base en norte de Irak El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó. "Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra el Estado Islámico desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales. Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, precisó Macron, y manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

Una milicia proiraní de Irak reivindica el ataque a un avión de EEUU y Teherán dice los seis tripulantes han muerto La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de ese país, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil. En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que en el ataque murieron seis personas, la tripulación completa del avión, que según su versión se encontraba abasteciendo a un avión de combate "enemigo" en el momento del impacto.

España ve "ilegal" la orden de Israel de evacuar el sur de Líbano El Gobierno de España ha calificado de "ilegal", "injustificada" y "totalmente desproporcionada" la orden de Israel de evacuar a la población del sur de Líbano; y ha condenado los ataques del partido-milicia chií Hezbolá e Irán contra territorio israelí. "España expresa su total rechazo a la orden ilegal e injustificada del Ejército israelí de evacuación de la población civil al sur del río Zahrani, totalmente desproporcionada y contraria al Derecho Internacional", ha trasladado este jueves el Ministerio de Exteriores en un comunicado, recogido por Europa Press.

Albares: "No haremos nada que pueda reforzar esta guerra que conduce al caos" El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este jueves que España "no hará nada que pueda reforzar" la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán y que, dijo, "conduce al caos". "No participaremos en nada que pueda reforzar más aun esta guerra que nos conduce al caos", dijo el jefe de la diplomacia española en una entrevista a la televisión francesa LCI.