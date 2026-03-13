EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Cancelada "por motivos de fuerza mayor" la reunión de Petro y Rodríguez en la frontera Los gobiernos de Venezuela y Colombia han anunciado este jueves la suspensión "por motivos de fuerza mayor" del encuentro entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, previsto para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot 'Tienditas', en la frontera entre ambos países. "Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima", han anunciado ambas administraciones en un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Europa Press.

El Gobierno de Venezuela firma acuerdo con Repsol para "garantizar el suministro de gas" El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para "garantizar el suministro de gas" con la empresa española Repsol y con la italiana Eni. "Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo", manifestó la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Seguir leyendo)

Cancelada la reunión de Gustavo Petro y Delcy Rodríguez Los Gobiernos de Venezuela y Colombia pospusieron por "motivos de fuerza mayor" y para "una fecha próxima" la reunión prevista para este 13 de marzo entre los presidentes Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, según se confirmó este jueves en un comunicado el canciller venezolano, Yván Gil.

Una misión de la ONU: "La maquinaria represiva en Venezuela sigue operativa" La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que "la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa", pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa. Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.

Machado lamenta la "falta de liderazgo" del Gobierno de Sánchez La líder opositora venezolana y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido este jueves al rey Felipe VI su apoyo al pueblo venezolano tras su reciente reunión en Chile, a la vez que ha lamentado la "falta de liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. En rueda de prensa desde Santiago de Chile, donde ha asistido a la posesión de José Antonio Kast como nuevo presidente, Machado se ha referido a su encuentro con Felipe VI, al que ha descrito como un "símbolo de unión" tanto en España como en Latinoamérica.

Delcy Rodríguez aplaude la postura de EEUU sobre su Gobierno en Venezuela: "Es el reconocimiento a un país" La presidenta encargada de Venzuela, Delcy Rodríguez, ha aplaudido la postura de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su Gobierno, formado a raíz de la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y ha asegurado que se trata de un "reconocimiento a un país" y "no a una persona". "No es el reconocimiento a una persona o a un Gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación", ha aseverado la mandataria durante una rueda de prensa desde el palacio de Miraflores, en Caracas.

La ONG Foro Penal asegura que 508 presos políticos están en proceso de amnistía en Venezuela Un total de 508 personas están detenidas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, según indicó este miércoles la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos presos en el país, donde está en marcha un proceso de amnistía. Del total, 454 son hombres y 54 son mujeres, señaló la organización no gubernamental, que registra 329 presos políticos civiles y 179 militares. Además, en su publicación en redes sociales, Foro Penal señaló que uno de los detenidos es adolescente.

La producción petrolera de Venezuela sube un 10% y vuelve a superar el millón de barriles La producción petrolera de Venezuela aumentó un 10 % en febrero, cuando volvió a superar el millón de barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El país suramericano, que abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en plenos acercamientos con Estados Unidos, produjo un promedio de 1.021.000 bpd en febrero, 97.000 barriles más respecto al mes anterior, cuando fueron 924.000 bpd.

Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado El rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado aprovechando que ambos se encuentran en Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, José Antonio Kast, según ha informado Zarzuela, que ha facilitado imágenes de la ocasión. El monarca ha estado acompañado en su reunión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, habida cuenta de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, canceló en el último momento el viaje junto al Rey para seguir en Madrid la evolución del conflicto en Oriente Próximo.