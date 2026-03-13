Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa CrujeirasJosé ToméVPP en SantiagoProtestas CHUSAtaque escuela Irán
instagram

Guerra en Oriente Próximo

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base en el norte de Irak

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado de "inaceptable" el ataque, que ha dejado "varios" heridos

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de defensa aérea interceptan un dron cerca del aeropuerto internacional de Erbil

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de defensa aérea interceptan un dron cerca del aeropuerto internacional de Erbil / GAILAN HAJI / EFE

EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.

"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.

Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, precisó Macron, y manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". El presidente señaló además que en el ataque habían resultado heridos "varios" soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.

Unas horas antes, el Estado Mayor francés había informado a medios locales que en el ataque con drones en la base de Erbil habían resultado heridos seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo.

La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.

Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.

Noticias relacionadas

En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026
  3. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  4. Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
  5. El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
  6. Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
  7. Del Benidorm Fest a la verbena gallega: El Combo Dominicano recupera a su estrella
  8. Una pasarela salvará la senda entre Milladoiro y la Intermodal de Santiago

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base en el norte de Irak

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base en el norte de Irak

Santiago aspira a ser Ciudad Europea de la Ciencia en 2028: «Es una convocatoria muy competitiva»

Santiago aspira a ser Ciudad Europea de la Ciencia en 2028: «Es una convocatoria muy competitiva»

O socialismo galego despide a Antón Louro, «arquitecto» clave na chegada do PSdeG á Xunta

O socialismo galego despide a Antón Louro, «arquitecto» clave na chegada do PSdeG á Xunta

Los famosos se rinden al Camino de Santiago: desde Paulo Coelho a Stephen Hawking

Los famosos se rinden al Camino de Santiago: desde Paulo Coelho a Stephen Hawking

A Silveira de Kiko da Silva, 13 de marzo de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 13 de marzo de 2026

Jaime Mayor Oreja cree que «Europa hoy es irrelevante porque destruye sus raíces»

Jaime Mayor Oreja cree que «Europa hoy es irrelevante porque destruye sus raíces»

El cine de Maddi Barber dialoga con el público gallego en la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico: «Una mirada externa a tu trabajo permite ver de forma mucho más clara»

El cine de Maddi Barber dialoga con el público gallego en la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico: «Una mirada externa a tu trabajo permite ver de forma mucho más clara»
Tracking Pixel Contents