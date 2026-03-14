Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

África, el mundo árabe y musulmán condenan el cierre más largo de la mezquita de Al Aqsa en años

La Unión Africana (UA), la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe condenaron el "cierre continuado" de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, clausurada por las autoridades israelíes durante catorce días seguidos del mes de Ramadán por primera vez en 59 años, por la guerra con Irán.

En un comunicado difundido la pasada noche, los secretariados de las tres organizaciones expresaron su "firme condena por el cierre continuado por parte de la ocupación israelí de la bendita mezquita de Al Aqsa a los fieles musulmanes, lo que constituye una grave violación del statu quo histórico y jurídico vigente en los lugares sagrados islámicos y cristianos en la ciudad ocupada de Jerusalén".

Según la UA, la OCI y la Liga Árabe, esta medida supone también "un ataque a los derechos religiosos y al patrimonio consolidado de la nación islámica, una provocación a los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo y una violación a la libertad de culto y la santidad de los lugares sagrados".