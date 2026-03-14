Guerra de Ucrania
Zelenski denuncia un ataque ruso masivo contra Ucrania que deja cuatro muertos en Kiev
"Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas", señaló Zelenski en su cuenta de Telegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo "el sector energético de la región de Kiev"
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EFE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que sólo en el área de la capital de Ucrania murieron cuatro personas.
"Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas", señaló Zelenski en su cuenta de Telegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo "el sector energético de la región de Kiev", aunque también hubo "impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles".
"Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica", señaló el jefe de Estado Ucraniano.
430 drones de varios tipos
"Durante esta noche, Rusia usó unos 430 drones de varios tipos y un número significativo de misiles", indicó Zelenski, que aludió a cómo, según datos provisionales, 58 de los 68 misiles lanzados por Rusia en la noche del viernes a este sábado fueron neutralizados.
"Cada ataque nocturno de este tipo es un recordatorio a todos nuestros aliados de que los sistemas de defensa aérea y misiles son una necesidad diaria", señaló el presidente ucraniano.
"Todo acuerdo de entrega de misiles no puede esperar, todo tiene que implementarse tan pronto como sea posible", abundó, en alusión a los compromisos de los aliados internacionales de Kiev para ayudar al país invadido con Rusia a repeler ataques aéreos.
Además, Zelenski señaló que, en vista de la guerra en Oriente Medio tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias contra países en la región de Teherán, "Rusia tratará de sacar ventaja" por el conflicto en el Golfo pérsico.
"Tenemos que ser conscientes del nivel real de la amenaza y estar preparados en consecuencia; principalmente, nosotros en Europa tenemos que desarrollar la producción de misiles para la defensa aérea, especialmente contra misiles balísticos y otros sistemas necesarios que nos permitan proteger vidas", expuso.
"Europa es capaz de asegurar esa fiabilidad y protección", concluyó.
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