Antisemitismo
Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita
Ambos han reconocido querer integrarse en la yihad y aspirar a convertirse en mártires
EFE
Dos hermanos de 22 y 2O años, de nacionalidad italomarroquí, han sido detenidos esta semana en Francia en relación con una investigación sobre un proyecto de atentado terrorista de carácter antisemita y han sido presentados este domingo ante un juez con vistas a su procesamiento, informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).
Los dos hermanos -el mayor estudiante de ingeniería y el menor desempleado-, que proyectaban un atentado "mortífero y antisemita", fueron detenidos el martes dentro de un vehículo estacionado cerca de la prisión de Longuenesse, en el Paso de Calais, en el norte de Francia, indicó la PNAT en un comunicado divulgado en los medios locales.
Los dos reconocieron haber "alimentado durante varias semanas, ante la imposibilidad de viajar a Siria o Palestina para integrarse en la yihad, un proyecto terrorista en Francia con el que aspiraban a convertirse en mártires", según la PNAT, que no precisó el objetivo concreto.
Los jóvenes fueron presentados hoy ante un juez para su procesamiento, paso judicial previo a su imputación por cargos concretos y formales.
Las autoridades destacaron que la operación se enmarca dentro de los esfuerzos por prevenir atentados yihadistas en el territorio francés, tras varios casos recientes en los que jóvenes radicalizados intentaron actuar localmente ante la imposibilidad de unirse a grupos armados en el extranjero.
La investigación de este nuevo caso continúa abierta, indicó la PNAT.
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