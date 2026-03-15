Las elecciones municipales en Francia: nuevo pulso entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron a un año de las presidenciales

Este 15 de marzo, los franceses están llamados a las urnas para elegir a sus nuevos representantes locales, pero muchos ven en estas elecciones municipales un primer barómetro político cara a las presidenciales de 2027.

Sobre el terreno se libra, una vez más, la batalla entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, eternos rivales en el ring electoral. El macronismo ha optado por una estrategia de bajo perfil en estos comicios, muy distinta a la que llevó a cabo en 2020, donde intentó ganar numerosas ciudades sin demasiado éxito. En esta ocasión, el bloque ha decidido concentrar sus fuerzas en mantener su bastión en Havre, de la mano de Édouard Philippe, quien busca convertir las elecciones locales en un trampolín hacia el Palacio del Elíseo. Sin embargo, el propio Philippe ya ha reconocido que en caso de derrota "no estaría en buena posición para intentar convencer a los franceses de todo el país".

Además de Havre, el macronismo lucha por conquistar Lyon de la mano de Jean-Michel Aulais, que batalla contra el ecologista saliente, Grégory Doucet. Según las últimas encuestas, Aulais, partiría con la ventaja, con cerca de 45% de los votos en la primera vuelta, muy por delante de su oponente.

Le Pen, a por Marsella

El lepenismo, por su lado, aspira a ganar terreno en el mapa municipal con la conquista de la segunda ciudad más grande de Francia, Marsella. Su ascenso político ha sido meteórico en los últimos años, y pocos imaginaron en las pasadas elecciones municipales de 2020 que Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés) podría estar entre los favoritos para gobernar este tradicional bastión de izquierdas. Aunque los sondeos apuntan a una segunda vuelta a cuatro bandas, la extrema derecha tiene grandes oportunidades y sería un paso gigante hacia el objetivo principal: conquistar el Palacio del Elíseo en 2027.

El partido busca también retener su trofeo más preciado: Perpinyà. Allí, el alcalde de extrema derecha, Louis Aliot, parte como favorito para la reelección, aunque con un importante handicap: podría verse obligado a dimitir el próximo verano si los tribunales lo declaran inelegible en el juicio de apelación de los asistentes parlamentarios de RN, del que también salió condenado junto a Marine Le Pen.

La paradoja francesa: fuerza nacional, debilidad local

Más allá de la rivalidad entre Macron y Le Pen, algunos analistas consideran que estas elecciones revelan un cambio en el sistema político francés. El director general de la Fundación Jean Jaurés, Gille Finchelstein, es uno de los que sostiene la teoría de que estas elecciones municipales muestran una disociación entre lo local y lo nacional que "jamás había vivido Francia". "Por un lado, las principales fuerzas políticas nacionales carecen de poder a nivel local: los partidos apoyados por los tres candidatos que obtuvieron una amplia ventaja en las últimas elecciones presidenciales —Renacimiento para Emmanuel Macron, Agrupación Nacional (RN) para Marine Le Pen y La Francia Insumisa para Jean-Luc Mélenchon— prácticamente no tienen presencia municipal. Por otro lado, y de forma simétrica, las principales fuerzas políticas locales —Los Republicanos, el Partido Socialista y, desde 2020, Los Verdes— carecen de poder a nivel nacional: al obtener una puntuación inferior al 5%, ninguno de los tres candidatos apoyados por estos partidos políticos recibió siquiera un reembolso de sus gastos de campaña en 2022", explica en su columna de la fundación .

Esta divergencia se debe a que las preocupaciones entre los ciudadanos de localidades de menos de 1.000 habitantes son distintas a las de aquellos que viven en grandes ciudades. Para los habitantes de pequeñas poblaciones, la principal inquietud se centra en mantener los servicios locales de proximidad: supermercados, médicos, escuelas, transporte público… además de preservar el medio ambiente. Asimismo, estos ciudadanos mantienen una relación directa y estrecha con sus alcaldes, con quienes comparten espacios diariamente.

En las grandes ciudades, sin embargo, las preocupaciones están más centradas en la seguridad o en los impuestos. Dos Francias que coexisten, aunque con grandes diferencias. Según una encuesta publicada por Ipsos, y apoyada por la Fundación Jean-Jaurès, el 80% de los residentes confía en su alcalde; y la otra, más urbana y dividida, donde apenas más de la mitad de los votantes aprueba la trayectoria del alcalde en el cargo.

Récord de impopularidad

Otro factor que complica la lectura de estas elecciones municipales; los franceses distinguen la gestión de Macron y la de su partido a nivel local. Mientras el presidente ha batido récords de impopularidad con un 77% de franceses que le consideran el peor presidente de la historia del país, su partido en el ámbito municipal cuenta con un 72% de aprobación ciudadana.

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Algo similar sucede con Marine Le Pen y Agrupación Nacional. A diferencia del macronismo, la líder ultra cuenta con una gran aceptación a nivel nacional, encabezando los sondeos. Sin embargo, a nivel local el partido no ha conseguido hasta ahora grandes logros, el más importante, el de la alcaldía de Perpinyà. Por ello, estas municipales también son una prueba para el partido de extrema derecha, que aprovechará la ansiada necesidad de cambio y de ruptura con el pasado que tiene el 61% de la población.