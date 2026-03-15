¿Está la UE preparada para una nueva ola migratoria de Oriente Medio?

La escalada de la guerra en Oriente Medio tiene a Europa mirando con inquietud hacia su frontera oriental y al otro lado del Mediterráneo, no solo por la subida del precio del petróleo, sino por los movimientos humanos que genera el conflicto. Para responder a cómo de preparada está la Unión Europea (UE) ante posibles nuevas llegadas, la crisis de refugiados de 2015 sigue siendo el gran precedente y el punto de inflexión que cambió la forma en que el continente aborda la migración.

La UE se ha dotado en esta década de un instrumento clave: el pacto migratorio y de asilo, nacido del fracaso de aquella crisis y de la incapacidad de los Estados miembros para coordinar una respuesta solidaria.

"Estamos más preparados a nivel de coherencia política, pero ¿nos da eso mejores herramientas para enfrentarnos a una crisis humanitaria? No, todo lo contrario", explica a EL PERIÓDICO Francesco Pasetti, investigador del CIDOB especializado en migraciones, al comparar el marco actual con el de hace una década. "En aquel momento estábamos menos coordinados internamente, pero también éramos más solidarios y respetuosos con los derechos humanos", insiste.

Lo que la UE ha ganado en coherencia política, sostiene Pasetti, no se ha traducido en una mayor capacidad de acogida, sino en más capacidad para contener, filtrar y devolver. "Ahora estamos preparados para defender nuestras fronteras y para reducir los flujos. Somos una Europa Fortaleza", enfatiza.

3,2 millones de desplazados

La posibilidad de que Europa tenga que enfrentarse de nuevo a esta encrucijada es real. Más de 3,2 millones de personas han sido desplazadas —entre 600.000 y un millón de familias—, según ACNUR, en las últimas dos semanas desde los primeros ataques de EEUU e Israel sobre Irán. En el Líbano, el número de desplazados ha aumentado con rapidez y alcanza ya unas 700.000 personas.

El recrudecimiento del conflicto empeora la situación humanitaria en una región que ya acogía a 25 millones de personas desplazadas por la fuerza y retornadas, según la misma agencia.

Los primeros desplazados suelen buscar refugio en los países vecinos pero, según la duración y la virulencia del conflicto, puede aumentar el número de personas que necesiten refugio y esos países podrían no ser suficiente, explica a este diario Xavier Aragall, responsable del programa de migraciones del Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).

"Si llegara una guerra civil a Irán, entonces mucha gente se vería expulsada", o "si EEUU moviliza a los kurdos y hay ataques contra una parte de la población, estos tendrían que salir del país para ponerse a salvo", argumenta Aragall al proyectar posibles escenarios.

Menos margen político

Aragall alerta también de la intencionalidad que hay detrás de esta pregunta preventiva cuando la formulan partidos manifiestamente antiinmigración y se convierte "en un preaviso a la población europea para que se prepare para una crisis como la de 2015". A la pregunta de si la UE está preparada, coincide en que "sí lo está en materia técnica, pero falta la voluntad política".

El ejemplo es Alemania y el giro respecto a la carta aperturista que jugó entonces Angela Merkel, frente a un canciller, Friedrich Merz, que asiente ante Trump. "Alemania como el gran receptor de 2015 ya no existe". La presión electoral es clave. "La AfD, pese a no estar en el Gobierno, marca una agenda preventiva del Gobierno, que teme que la extrema derecha se lleve votos". En Francia ocurre algo parecido: "Macron podría impulsar que en Europa se recibiera un número importante de refugiados, pero el Frente Nacional lo aprovecharía en su contra".

Aragall lo conecta directamente con el pacto migratorio. A su juicio, el nuevo marco se basa en "el principio de que la UE decide quién entra en la UE". En esa fórmula ve "influencia del discurso duro de la extrema derecha, que hace que la izquierda se esté justificando sobre su compromiso con una supuesta seguridad".

Un voluntario lleva mantas para los residentes desplazados en una escuela local utilizada como refugio en Beirut, Líbano, 9 de marzo de 2026. / WAEL HAMZEH / EFE

Terceros países "seguros"

El desplazamiento del consenso hacia la derecha ha provocado también "la normalización", según Aragall, de conceptos antes disputados, como la externalización: pagar a países no europeos para que refuercen su seguridad y eviten la llegada de migrantes a la UE, así como situar centros de detención fuera de las fronteras europeas.

Es el caso de Turquía. Si la presión aumenta, Aragall cree que la primera reacción europea no será abrirse, sino volver a mirar a Turquía, como en 2015. Cree que la UE podría intentar reactivar esa lógica de contención externa, pero avisa de que el contexto es peor para Bruselas. La posibilidad existe, dice, pero "implicaría mucha negociación" y, con un Erdogan mucho más fuerte que hace una década, "sería todavía más complicado".

En ese sentido, la definición de "terceros países seguros" es una de las principales tareas pendientes del pacto migratorio. Resolver esa ecuación determinará qué solicitudes de asilo podrán ser denegadas solo por la nacionalidad de quien la presenta, frente a estudiar cada caso concreto, por ejemplo si sufre persecución por razones de identidad o afiliación política. Además, permitirá enviar a países terceros a personas cuya solicitud sea denegada y a las que no se pueda devolver a su país de origen. Es una práctica que ya ha introducido EEUU, con el envío de ciudadanos latinoamericanos a países de África que aceptan las condiciones de la Casa Blanca.

Qué respuesta prepara Europa

El objetivo es tener procedimientos más rápidos para reducir las entradas y acelerar los retornos. "Antes se miraba caso por caso, no quedaban fuera las solicitudes automáticamente por el país de origen", señala Aragall, que admite que existe un gran volumen de peticiones por revisar, pero se muestra escéptico con la solución ofrecida, en vez de dotar de más recursos al sistema o abrir vías legales alternativas para quienes queden fuera del asilo. Se supone que incluso en el nuevo marco legal hay opción de apelar la decisión, pero resulta más difícil para el demandante de asilo y el margen de éxito se estrecha con cada negativa.

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La cuestión, por tanto, ya no es solo si Europa estará más preparada ante una nueva crisis migratoria, sino para qué tipo de respuesta se ha preparado. Pasetti advierte de que el nuevo marco no apunta tanto a reforzar la acogida como a blindar el control, con un riesgo de fondo: que esa deriva termine, en sus palabras, por "legalizar una acción contra los derechos humanos". Ahí se condensará el gran conflicto de los próximos años: la tensión entre una UE cada vez más endurecida en materia migratoria y el sistema de garantías y derechos que sostiene a la propia UE.