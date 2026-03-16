Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump pide a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Dubái suspende temporalmente los vuelos en su aeropuerto tras un incidente con un dron Las autoridades de aviación civil de Dubái anunciaron este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) como medida preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas. La Autoridad de Aviación Civil de Dubái informó de que la interrupción de las operaciones se adoptó "como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal", según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en redes sociales.

Trump insta a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo a los países árabes de la región del golfo Pérsico a unirse a la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán con el argumento de que éstos son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz. "La respuesta es sí. Para mantener abierto el estrecho de Ormuz tendrán que unirse", ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena de televisión israelí C14 al ser interrogado por si los países árabes deben entrar en la guerra. En cualquier caso, ha destacado que la campaña contra Irán "está avanzando maravillosamente". Trump ha argumentado que Estados Unidos no se beneficia directamente del petróleo que pasa por Ormuz. "Los países que sacan petróleo son los que deberían implicarse activamente en la pelea y la defensa", ha apuntado.

Israel informa de bombardeos sobre más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han bombardeado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en las últimas 24 horas. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando el sistema de misiles balísticos y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", ha indicado el comunicado militar. En estos ataques contra el "régimen terrorista iraní" han sido bombardeados "cuarteles generales donde operaban soldados del régimen, sistemas de defensa y centros de producción y almacenamiento de armas".

Starmer y Trump abordan la importancia de "reabrir" el estrecho de Ormuz El primer ministro británico, Keir Starmer, abordó este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, la importancia de "reabrir" el estrecho de Ormuz, según informó Downing Street en un comunicado. "Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo", indicó un portavoz de la oficina de Starmer. El jefe del Gobierno británico también aprovechó la llamada para expresar sus condolencias por el personal del Ejército estadounidense que ha perdido la vida desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

El régimen de Teherán detiene a 500 personas y las acusa de espionaje y de colaborar con medios "antiiraníes" El Comandante de Fuerza Disciplinaria (Policía) de Irán, Sardar Radan, ha informado este domingo de la detención de 500 personas por espionaje y colaboración con medios de comunicación "antiiraníes". Estos "espías" estarían enviando información "al enemigo" y a medios considerados contrarios, ha afirmado Radan, según recoge la agencia de noticias iraní Tasnim. La mitad, unos 250, eran individuos relevantes que dieron información sobre objetivos para bombardeos, tenían contacto con bandas y su objetivo era "afectar al orden público".

Israel anuncia que reabrirá el miércoles el cruce de Rafah con Gaza para el paso de personas La rama de asuntos civiles del Ejército israelí (Cogat, por su siglas en inglés) anunció este domingo que el próximo miércoles, 18 de marzo, será reabierto el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, para el paso de personas "en ambas direcciones". "El funcionamiento del cruce se llevará a cabo de acuerdo con el mecanismo vigente antes de su cierre y sujeto a las directivas de seguridad pertinentes", añadió. Israel cerró Rafah el pasado 28 febrero, en paralelo a la ofensiva con Irán e impidiendo la salida de enfermos a terceros países para recibir atención médica o la entrada de los gazatíes que buscaban reencontrarse con familiares dentro de la Franja.

El Papa urge a "dialogar sin tregua" frente a la "absurda pretensión" de la guerra El Papa León XIV urgió este domingo a abandonar la "absurda pretensión" de la guerra y apostar por un "diálogo sin tregua" por la paz, durante una misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mammolo, a las afueras de Roma. "Muchos hermanos y hermanas nuestros sufren a causa de conflictos violentos, provocados por la absurda pretensión de resolver los problemas y las diferencias con la guerra, cuando lo que hace falta e

La guerra de Irán ha costado a EEUU más de 10.500 millones de euros en dos semanas El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ha confirmado este domingo que los primeros 15 días de guerra con Irán han representado un gasto aproximado para Estados Unidos de unos 12.000 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros). Hassett ha confirmado a la cadena NBC News la cifra que le fue proporcionada esta semana a puerta cerrada por oficiales del Ejército de Estados Unidos durante una reunión con congresistas y altos cargos de la Administración en Washington D.C.

Von der Leyen llama a intensificar la "diplomacia migratoria" ante la guerra en Oriente Próximo La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó este domingo a los líderes europeos a utilizar "todas las herramientas de diplomacia migratoria" disponibles ante un futuro "incierto" a raíz de la guerra abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. "Aunque, por ahora, el conflicto no se ha traducido en flujos migratorios inmediatos hacia la UE, el futuro sigue siendo incierto y requiere la plena movilización de todas las herramientas de diplomacia migratoria de que disponemos", dijo la mandataria europea en una carta dirigida a los líderes de los Veintisiete, que se reunirán este jueves en Bruselas.