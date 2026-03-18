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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani
Israel vuelve a atacar el Líbano, que registra al menos 19 muertos durante la noche de este martes
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani
La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como "mártir" y que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ex presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.
En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.
Irán vinculó la operación a la muerte de Lariyani y "sus compañeros", sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento.
Israel vuelve a atacar el Líbano, que registra al menos 19 muertos
El Ejército de Israel volvió a anunciar ataques contra el Líbano en la madrugada de este miércoles, mientras el país contabiliza al menos 19 víctimas mortales por sus bombardeos a lo largo de la noche del jueves.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a atacar objetivos terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano", comunicó el Ejército en su canal de Telegram.
Este anuncio llega después de que las FDI ordenaran la evacuación de civiles en la región de Tiro, en el sur del país. Horas después, también pidieron la evacuación del barrio de Bashoura en Beirut, la capital.
Dos muertos en Tel Aviv tras una andanada de misiles de Irán
Dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes en una semana y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa.
El servicio de emergencias israelí Magen DAvid Adom (MDA) confirmó la muerte de estas dos personas, que fueron encontradas muertas entre los escombros del edificio.
EE.UU. ataca instalaciones de misiles de Irán ubicados cerca del estrecho de Ormuz
Estados Unidos realizó este martes un ataque contra varias instalaciones de misiles iraníes que estaban ubicados de forma estratégica cerca del estrecho de Ormuz.
El Comando Central estadounidense difundió en sus cuentas oficiales un mapa que muestra la ubicación de las instalaciones de misiles antibuques que fueron atacados "con éxito".
Las fuerzas armadas detallaron que usaron unas cinco toneladas de municiones antibunker, contra sitios fortificados donde el Estado persa almacenaba este arsenal.
Irán clama venganza por la muerte de Alí Lariyani en un bombardeo israelí
Autoridades políticas y militares de Irán clamaron este miércoles venganza por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Israel.
"La Guardia Revolucionaria no olvidará jamás la sed de sangre de este gran mártir ni la de otros mártires", advirtió en un mensaje publicado por la agencia iraní Fars el cuerpo militar de élite.
Según el texto, la muerte de Lariyani y de otros dirigentes del país será "fuente de honor, fortaleza y despertar nacional contra la arrogancia global (Estados Unidos) y el frente sionista internacional".
Zelenski afirma que ha enviado más de 200 "expertos" en drones a países del golfo Pérsico
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes ante el Parlamento británico que su país ha enviado más de 200 "expertos" en drones a los países del golfo Pérsico, que están recibiendo ataques de este tipo desde territorio iraní, en represalia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada contra Teherán desde el pasado 28 de febrero.
"En este momento, hay 201 ucranianos en Oriente Próximo y la región del Golfo. Y otros 34 están listos para ser desplegados", ha señalado en un discurso ante los legisladores británicos en el que ha explicado que son "expertos militares, expertos que saben cómo ayudar, cómo defenderse de los drones 'shahed'".
España condena el trato de Israel a la población civil de Líbano
El Gobierno español rechazó este martes las medidas tomadas por las autoridades de Israel contra la población civil de Líbano afectada por el conflicto armado abierto en Oriente Medio.
"España condena tajantemente el anuncio de las autoridades israelíes, según el cual los ciudadanos libaneses desplazados no podrán regresar a sus hogares indefinidamente", expresó mediante un comunicado el Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Netanyahu dice que sus ataques a Irán permitirán "celebrar" el Año Nuevo persa
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este martes un mensaje a la población de Irán con motivo de la festividad del Nowruz (el Año Nuevo persa), en el que afirmó que sus ataques masivos sobre el país permitirán que los iraníes "celebren" la festividad.
"Nuestros aviones están atacando a los terroristas en tierra, en los cruces de caminos, en las plazas de las ciudades. Esto permitirá que el valiente pueblo de Irán celebre el Festival del Fuego", afirmó en inglés el mandatario israelí en un videomensaje publicado en los canales del Gobierno.
"Así que celebren y ¡Feliz Nowruz! Los estamos vigilando desde el cielo", concluyó Netanyahu desde, según afirma un comunicado que acompaña el mensaje, un centro de mando de la base de Inteligencia militar de la Kirya, en Tel Aviv.
Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado este martes la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo de Estados Unidos e Israel en Irán, en el marco de su ofensiva lanzada hace ya más de dos semanas contra el país asiático.
El mandatario ha lamentado la muerte de Lariyani, a quien ha destacado como una "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica". "(Su) martirio fue la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años, y no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes ataques terroristas", ha agregado en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias Mehr.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, horas después de que el Ejército israelí haya anunciado el asesinato de ambos en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán.
Israel ordena evacuar la ciudad de Tiro y zonas cercanas por operaciones contra Hizbulá
El Ejército israelí emitió este martes una orden urgente de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro y varios barrios y campos de refugiados cercanos, ante la intensificación de sus operaciones contra el grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano.
La orden de evacuación, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, incluye de forma explícita los siguientes barrios y áreas: Shabruja, Jamadiya, Jal al Bahr, Zuq al Mufti, Al Bass, Mashuq, Burj al Shamali, Naba, Al Howsh, Rashidiya y Ain Baal.
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