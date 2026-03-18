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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani

Israel vuelve a atacar el Líbano, que registra al menos 19 muertos durante la noche de este martes

Israel anuncia la muerte de Larijaní, el jefe de seguridad iraní

Israel anuncia la muerte de Larijaní, el jefe de seguridad iraní

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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