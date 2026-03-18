Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnen este miércoles en el Palacio de la Moncloa, donde se firmarán una serie de acuerdos con los que España ratificará su apoyo a ese país ante la agresión de Rusia.

La visita de Zelenski será la cuarta a España desde el inicio de la guerra, y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey en el Palacio de la Zarzuela.

El Ejecutivo ha avanzado que Sánchez reiterará el compromiso de España de seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera.