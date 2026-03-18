Ante la presión internacional
Pakistán anuncia una tregua de cinco días en Afganistán
La decisión llega tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía
EFE
Islamabad
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- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
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- El sorteo de la Lotería Primitiva deja en Santiago un premio de más de 40.000 euros: 'Esperamos que quede en el barrio
- El acceso a Santiago desde la autopista y la autovía de Brión seguirá cortado hasta el miércoles
- Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida
- El Simago de Santiago, el gran almacén que marcó a varias generaciones de compostelanos
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