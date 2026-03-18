Steve Bannon rompe con Meloni y afirma que ya no es "un puente" entre EEUU y Europa

Practicar el funambulismo político e intentar contentar a los amigos, incluso a los más controvertidos, sin salir perjudicados en el empeño, es una estrategia de réditos probados pero con peligros. Este es, en esencia, el diagnóstico del momento delicado que atraviesa la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo rechazo al operativo bélico israelí-estadounidense contra Irán le está pasando factura, especialmente en círculos de EEUU. Empezando por Steve Bannon y sus acólitos.

El ideólogo populista, figura central del movimiento MAGA y exasesor de Donald Trump ha sido especialmente inclemente con la italiana. Según ha dicho en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano La Repubblica, Meloni ya no puede ser considerada "un puente" entre aquellos que mandan hoy en Washington y el poder político europeo. Se ha "echado atrás", ha añadido Bannon, quien hasta hace poco hablaba de la italiana como "una de nosotros", pero que en los últimos meses ha criticado en más de una ocasión.

Bannon se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado por la decisión de Meloni de negar el apoyo de Italia a una flotilla internacional con la que Trump pretende reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán. "Esto demuestra exactamente lo que estoy diciendo desde hace tiempo, ante un relato mediático que es absolutamente falso: Meloni no es un puente para EEUU con el establishment político europeo", ha afirmado.

Chantaje

Con ello, Bannon también ha hablado de las consecuencias que, en su opinión, acarreará la decisión de la líder italiana y sus colegas europeos de rechazar en bloque las peticiones de Trump. "Este comportamiento tendrá enormes implicaciones para Ucrania. Después de que también la OTAN se burlara de nosotros, no veo cómo el pueblo estadounidense pueda apoyar nuevos fondos o garantías de seguridad", ha añadido. "Sería bueno informar a Bannon de que no somos vasallos", han resumido en la prensa italiana.

Con todo, la bronca de Bannon no ha tenido de momento respuesta de Meloni, en estos momentos más ocupada con el inminente (este domingo y lunes) referéndum sobre el poder judicial y con proteger los intereses de Italia (energía, sobre todo) y los militares italianos desplegados en Oriente Próximo. Ni tampoco Trump ha atacado directamente a la italiana como ha hecho con otros líderes europeos. Pero las imágenes de la primera ministra italiana como única invitada de un país de la UE en la toma de posesión del presidente republicano, o las reuniones entre los dos en Mar-a-Lago, esas sí, quedan ahora un poco más desvanecidas.

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La incógnita quizá sea qué consecuencias puede tener esto en el tablero interno italiano, donde el líder de la Liga, Matteo Salvini, mantiene aún una buena relación con Bannon.