El Congreso de EEUU cita a la fiscal general de Trump por el caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció este martes que ha citado a la fiscal general, Pam Bondi, para que preste declaración el 14 de abril sobre la gestión que ha hecho el Departamento de Justicia del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El presidente del Comité, el republicano James Comer, escribió en la carta de citación que la Cámara está investigando "la posible mala gestión de la investigación del Gobierno federal" sobre Epstein, quien falleció en prisión en 2019, y su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple condena de 20 años de cárcel.

"El Comité tiene preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados, y sobre su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein", aseguró.

Citación "completamente innecesaria"

Un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación de "completamente innecesaria", según informó la cadena CNN, pero no especificó si la fiscal general la acataría y acudiría.

El mes pasado, Bondi compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una audiencia pública que terminó en un tenso intercambio de pareceres con legisladores demócratas.

Entonces, ya se abordó el asunto de Epstein y Bondi defendió la actuación de Trump, al afirmar que "no hay pruebas de que haya cometido ningún delito".

Citaciones

La publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia ha generado quejas de algunos representantes demócratas e incluso republicanos, ya que creen que parte de los documentos fueron censurados y exigen una mayor transparencia.

El comité de la Cámara de Representantes ya ha citado en sus investigaciones sobre el caso Epstein a otros políticos como el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Archivo - El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. / Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman - Archivo

El expresidente de Estados Unidos, quien mantuvo una amistad con Epstein, aseguró el pasado 27 de febrero que no sabía nada de los crímenes de Epstein y defendió que él no hizo nada malo.

Un día antes, Hillary Clinton había negado haber conocido en persona a Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que cometió.

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La exsecretaria de Estado denunció, además, que el comité no ha citado a los verdaderos implicados, en referencia a Trump, quien tuvo una relación de amistad con Epstein, aunque no han trascendido pruebas que lo impliquen con sus delitos.