El exjefe de antiterrorismo de EEUU sostiene que Israel convenció a Trump de atacar sin pruebas de que Irán fuera a conseguir armas nucleares

Joe Kent, el exjefe de antiterrorismo de Donald Trump, ha hablado por primera vez después de anunciar su dimisión a través de una carta en la que criticaba la participación de Washington en la guerra. Kent ha explicado que fue Israel quien convenció a Trump de atacar, a pesar de que no había pruebas de que Irán fuese a conseguir armas nucleares.

El exdirector de contraterrorismo de Estados Unidos ha explicado que tanto a él y como a otros altos funcionarios que tenían dudas sobre los ataques aéreos "no se les permitió" compartirlas con el presidente Trump. En el programa de Tucker Carlson, Kent ha asegurado que el presidente de EEUU se basó en un pequeño círculo de asesores para tomar su decisión de atacar a Irán y que Israel llevó a Trump a actuar a pesar de que, según él, no había pruebas de que Irán representara una amenaza inminente para el país.

"A una buena parte de los responsables clave de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión al presidente", ha destacado Kent al popular comentarista conservador. "No hubo un debate sólido". Sin embargo, preguntado por Carlson, Kent no ha querido desvelar quién le impidió acceder a Trump.

Sin pruebas

Como director del Centro Nacional Antiterrorista, Kent estaba a cargo de una agencia dedicada a analizar y detectar amenazas terroristas. Según él, ninguna información de inteligencia sugería que Irán estuviera trabajando para desarrollar armas nucleares e Israel pudo forzar a EEUU a actuar al prometer hacerlo primero, poniendo en riesgo los intereses estadounidenses en la región.

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También sostiene que funcionarios israelíes y comunicadores estadounidenses ayudaron a argumentar que Irán era una amenaza. "Los israelíes impulsaron la decisión de tomar esta medida", ha reconocido Kent a Carlson, al tiempo que ha citado comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio, y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que sugerían que los planes de Israel llevaron a Estados Unidos a tomar medidas.