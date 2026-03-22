Guerra en Irán
Israel destruirá "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani
"El fin es impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", afirma el ministro de Defensa, Israel Katz
EFE
Jerusalén
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó este domingo de que ha ordenado que cazas de combate destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani, lo que aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país.
"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", dijo Katz, sobre una unas operaciones militares que comenzaron el día 18 de marzo, cuando Israel destruyó al menos dos puentes.
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- El restaurante de Santiago que prohíbe la pizza en su cocina: 'No somos los italianos que te encuentras por ahí
- Teo avanza en las expropiaciones para dotar al entorno de A Ramallosa con su primer polígono
- Ana Peleteiro desvela cómo será la casa de sus sueños y sorprende con sus “vecinas”