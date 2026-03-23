Bruselas anuncia que el acuerdo comercial con el Mercosur entrará en vigor el 1 de mayo

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que el acuerdo comercial con los países del Mercosur empezará a aplicarse de manera provisional el próximo 1 de mayo, después de que Argentina, Brasil y Uruguay lo hayan ratificado formalmente, un procedimiento pendiente de completarse aún a nivel europeo.

Tardó más de un cuarto de siglo en negociarse y más de un año en formalizarse, pero el acuerdo comercial con los países del Mercosur empezará a aplicarse de forma provisional solo cinco meses después de su firma. "Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave", ha dicho el comisario de comercio, Maros Sefcovic, y ha celebrado la noticia.

Rebajas arancelarias

La UE y el Mercosur firmaron un acuerdo comercial que creará una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo el pasado 17 de enero. A partir del 1 de mayo empezará a aplicarse provisionalmente. La prioridad, ha dicho Sefcovic es convertir el acuerdo "en resultados concretos", añadiendo que "la aplicación provisional nos permitirá comenzar a cumplir esa promesa".

Lo hace a pesar de las protestas de los agricultores y el rechazo de países importantes como Francia o Polonia, pero con el respaldo de otros pesos pesados como España o Alemania. La mayoría de los gobiernos europeos, de hecho, dieron su respaldo al texto y los tratados permiten la entrada en vigor provisional, a falta de completar el proceso de ratificación.

En la práctica, la aplicación provisional permitirá la eliminación de los aranceles sobre una larga lista de productos y una reducción sustancial en otros. La Comisión Europea calcula que las empresas ahorrarán 4.000 millones de euros al año. También permitirá eliminar barreras no arancelarias, facilitando el comercio entre ambos bloques.

Todo esto será efectivo el próximo 1 de mayo. A ojos de la Comisión, esto permitirá a empresas, consumidores y agricultores "beneficiarse del acuerdo de inmediato" mientras que los sectores más sensibles "estarán plenamente protegidos" por las salvaguardas que la UE ha aprobado en paralelo al texto.

La ratificación, en cuestión

"Espero que este acuerdo alcance su máximo potencial, fortaleciendo nuestra economía y reforzando nuestra posición en el comercio mundial, mientras completamos todos los procedimientos democráticos", ha dicho Sefcovic. Del lado latinoamericano, Argentina, Brasil y Uruguay ya han completado el proceso, mientras que Paraguay aún tiene que notificar a la Comisión.

Noticias relacionadas

Del lado europeo, el texto requiere el respaldo tanto del Consejo —donde están representados los 27 países de la UE— como del Parlamento Europeo. Sin embargo, este procedimiento está paralizado. La Eurocámara decidió el pasado mes de enero enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, al cuestionar la legalidad del mismo. La decisión de la justicia europea al respecto podría llevar meses y dar al traste con el tratado de libre comercio si estima que este viola el derecho comunitario.