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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas
El régimen iraní lanza una ofensiva contra el centro de Israel mientras el Ejército de Netanyahu bombardea Teherán y combate contra Hezbolá
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán amenaza con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por EE.UU.
Irán amenazó este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.
"Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa", advirtió el Consejo de Defensa iraní.
La Guardia Revolucionaria de Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes que está "decidida a responder a cualquier amenaza" ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con atacar las instalaciones energéticas iraníes de no facilitar Teherán el tráfico en el estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 horas que encara ya sus últimos momentos.
"En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista", ha afirmado un portavoz del organismo militar en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Sin embargo, Teherán ha querido diferenciarse de la Administración Trump, subrayando que es él "quien ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán", lo que interrumpiría "muchos servicios esenciales como hospitales, centros de ayuda, redes de agua y plantas desalinizadoras, lo cual es inhumano".
Trump se reafirma en su ultimátum a las centrales eléctricas iraníes y asegura que habrá "una destrucción total"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido este domingo en el ultimátum de 48 horas dado el sábado en el que insta a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y ha advertido de que habrá "una destrucción total" si se aplica.
"Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión israelí Canal 13.
Trump y Merz comentan por teléfono la situación en Irán y Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha mantenido una conversación por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación en Irán, Israel y Ucrania, según reveló hoy el mandatario alemán en redes sociales.
La conversación llega más de tres semanas después del inicio de la guerra contra Irán y la negativa de Alemania a participar en la acción militar iniciada por Estados Unidos e Israel.
“Una guerra contra Irán sería tan devastadora y costosa que a su lado las de Iraq y Afganistán se quedarían en un pícnic”
Tulsi Gabbard (Samoa Americana, 1981), que ocupó el cargo de representante del partido Demócrata en el Congreso de EEUU por Hawái, fue aspirante a la candidatura presidencial por dicho partido en 2020 y en octubre de 2024, un mes antes de las presidenciales, se unió a la campaña de Donald Trump. (Seguir leyendo)
Investigan la causa de la muerte de un israelí durante ataques de con proyectiles de Hezbolá
Un hombre de 60 años identificado como Ofer Moskovitz ha fallecido este domingo en el norte de Israel durante un nuevo ataque de proyectiles de las milicias libanesas de Hezbolá, aunque las autoridades israelíes invesigan la posibilidad de que la causa de la muerte sea el fuego amigo, concretamente un disparo de la artillería israelí.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo una investigación conjunta con todos los organismos pertinentes tras el impacto ocurrido esta mañana en Misgav Am, en el que falleció un civil israelí. Se está examinando la posibilidad de que se trate de un ataque de nuestras fuerzas", ha publicado en la tarde del domingo el Ejército israelí.
El jefe del Ejército israelí: "La operación contra Hizbulá apenas ha comenzado"
El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que la operación contra el grupo chií libanés Hizbulá "apenas ha comenzado" y que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención ahora de intensificar su ofensiva terrestre en el sur.
En un comunicado publicado este domingo por el Ejército, Zamir afirma que el frente del Líbano, donde Israel ha emprendido una ofensiva terrestre en el sur, es por ahora secundario y los esfuerzos de Israel están puestos en Irán.
Colonos israelíes lanzan una ola de ataques contra decenas de aldeas en Cisjordania
En Cisjordania, la violencia es una constante en la vida cotidiana de la población palestina. En una escalada de agresiones tras el inicio de la guerra en Gaza en 2023, los colonos israelíes convocan pogromos, ataques organizados contra civiles, bajo proclamas de “luchar por el pueblo de Israel”. “Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania): ellos son los que dan forma al futuro. (...). A las 17:00 salimos a la carretera en el cruce hacia el trayecto de la caravana. ¡La tierra es nuestra!”, se lee en uno de los panfletos que circulan este fin de semana por redes sociales. Durante la madrugada y la mañana de este domingo se han registrado episodios especialmente violentos en varias localidades palestinas, donde colonos han incendiado viviendas y vehículos, y han dejado al menos 12 palestinos heridos. (Seguir leyendo)
España pide abrir Ormuz y proteger las infraestructuras energéticas en Oriente Medio
El Gobierno de España ha reclamado la apertura del estrecho de Estrecho de Ormuz y la preservación de todas las infraestructuras energéticas de Oriente Medio, en un contexto de creciente tensión internacional.
En un mensaje difundido por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el Gobierno advierte de que la situación actual sitúa al mundo en “un punto de inflexión global”, y alerta de que una mayor escalada del conflicto podría desencadenar una crisis energética de largo alcance.
El Ejecutivo subraya que el impacto de un agravamiento de la situación afectaría al conjunto de la comunidad internacional, por lo que insiste en la necesidad de evitar daños a las infraestructuras energéticas de la región, consideradas clave para el suministro mundial. (Seguir leyendo)
Irán anuncia ataques contra la industria aeroespacial israelí en Arabia Saudí y el aeropuerto de Ben Gurion
El Ejército iraní ha anunciado este domingo una nueva serie de bombardeos contra Israel y Arabia Saudí centrados específicamente en instalaciones de la compañía aeroespacial israelí IAI Aerospace Industries, una de las principales industrias del país.
Irán ha anunciado ataques en las instalaciones de IAI en la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí y en la base aérea del aeropuerto israelí de Ben Gurion.
Todo lo más, el Ministerio de Defensa saudí ha confirmado las intercepciones de casi una decena de drones durante las últimas 12 horas en la región oriental del país, donde se encuentra la base.
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