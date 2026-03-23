EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Machado denuncia que a los presos políticos militares les han reducido las porciones de alimentos

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este sábado que a los presos políticos militares en el país suramericano les han reducido sus porciones de alimentos en las cárceles, y aseguró que no descansará hasta que todos sean liberados.

"El régimen se ha ensañado con ellos (militares) por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias. En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles", aseguró en una publicación en X.

La exdiputada indicó que muchos de los militares detenidos son los mejores oficiales en sus respectivas promociones dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares", añadió.