Albanese advierte de que Israel repite en Líbano e Irán el 'modus operandi' que usó para destruir Gaza

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, acusó este martes a Israel de estar repitiendo en sus ofensivas paralelas contra el Líbano e Irán el mismo 'modus operandi' que utilizó para destruir Gaza, y ello con la "complicidad" del resto de países, en particular los occidentales. "Cuando presenté mi informe 'Anatomía de un genocidio' advertí a la comunidad internacional de que si no se detenía a Israel esto se convertiría en un 'modus operandi' y, seis meses después, Israel está aplicando lo que hizo en Gaza en el Líbano, en Irán, y no se quedará allí", declaró en una conferencia de prensa en Ginebra la experta en derechos humanos.

Albanese fue una de las primeras figuras en denunciar y documentar la conducta militar israelí en Gaza como un "genocidio", por lo que ahora es víctima de sanciones por parte de Estados Unidos que afectan su vida profesional y personal, así como la de su familia. La relatora habló a la prensa durante una pausa de su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, donde presentó las informaciones más recientes de lo que está ocurriendo en los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. "No tengo ninguna esperanza de que los palestinos en Gaza sean salvados si no hay una intervención masiva para detener a Israel, y la forma más pacífica de hacerlo es cortando lazos económicos, militares y financieros con Israel", planteó, agregando que esto no solo es responsabilidad de entidades estatales, sino también de empresas, bancos, fondos de pensión y universidades.

Una vez más recordó que los estados no tienen argumentos que justifiquen su inacción y hasta intentos de justificar las acciones de Israel. "¿Por qué, si la Corte Internacional de Justicia dice que la ocupación es ilegal y que los Estados tienen la obligación de no ayudar, asistir ni transferir armas a un Estado que está cometiendo crímenes de guerra, cómo es que los Estados siguen relacionándose con Israel?", preguntó.

Respondiendo a esa pregunta, señaló que existe "un sistema de complicidad" en el que los estados miembros -y, por tanto, sus ciudadanos en aquellos donde impera la democracia- "tienen menos poder que quienes hoy se benefician de la matanza de niños palestinos", quienes consideró que "encarnan lo que sucede cuando se pertenece a una población que se considera una carga". En su último informe, Albanese ha mostrado cómo la detención ilegal y masiva de palestinos por parte de Israel se ha convertido en una nueva práctica que se ha normalizado, junto con la tortura durante el confinamiento. "Las prácticas documentadas incluyen palizas severas, fracturas óseas intencionadas, encadenamiento prolongado y vendajes en los ojos, privación del sueño, hambre, denegación de atención médica, abusos sexuales y violaciones; y las violaciones han sido infligidas a hombres, mujeres y niños", aseguró en base a las evidencias que ha recogido.

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Conteniendo la emoción, pidió a los periodistas que por un instante se pusieran en el lugar "de un padre que ve las piernas de su bebé de un año quemadas con el cigarrillo de un soldado que quiere extraerle una confesión". "O pónganse, si pueden, en los zapatos de alguien que va a registrar el nacimiento de un hijo y vuelve a su casa sin sus hijos ni esposa porque estos han sido asesinados. Hace cinco generaciones que los palestinos sufren de esto... ¿Necesito convencer a alguien de que esto se trata de un ambiente de tortura?". Asimismo, señaló que en estos momentos Israel se esfuerza por crear en Gaza "miseria y desorden porque eso les ayuda a hacer salir a la gente", mientras favorece la entrada de bienes comerciales por encima de los suministros humanitarios. A ese respecto, el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Pierre Krähenbühl, dijo recientemente en Ginebra que -poniendo de lado las muertes de civiles- "la situación en Gaza es tan dramática e indigna como durante la guerra".