Bruselas presenta un proyecto piloto para el desarrollo rápido de tecnologías de la defensa

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un proyecto piloto por valor de 115 millones de euros con el que espera financiar el desarrollo y la puesta en el mercado de tecnologías disruptivas de uso militar, que permitan hacer frente a necesidades urgentes de los gobiernos en el ámbito de la defensa.

La invasión rusa de Ucrania, el creciente uso de drones y los ataques híbridos han puesto de manifiesto que la guerra hoy en día es muy distinta. El campo de batalla es un concepto mucho más amplio y complejo. La defensa, ha alegado la Comisión, depende de "la capacidad de desarrollar, probar e implementar nuevas tecnologías y soluciones rentables en semanas o meses," no en años.

"La guerra en Ucrania nos ha enseñado que, para que la industria de defensa europea sea más competitiva, debemos ser más rápidos en nuestra innovación", ha reconocido la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa. Virkkunen ha explicado que en la práctica esto pasa por combinar "tecnologías disruptivas como la IA [inteligencia artificial], la robótica cuántica y la ciberseguridad" con capacidades militares más tradicionales.

"La guerra y el campo de batalla están cambiando drásticamente", ha dicho el comisario de Defensa, Andrius Kubilius. "La transformación de nuestra industria de la defensa es una prioridad estratégica", ha añadido. Kubilius ha defendido que los europeos tienen que ser "más listos e innovadores" que sus "enemigos", y para eso necesitan "más soluciones disruptivas de bajo coste para las fuerzas armadas".

Bruselas entiende que los instrumentos existentes están pensados para proyectos de largo recorrido, complejos, que requieren un alto nivel de inversión y de cooperación transfronteriza. El Ejecutivo considera que hay que reforzar la capacidad de la UE de invertir en innovación en el ámbito de la defensa de manera rápida para responder directamente "a las urgentes necesidades de desarrollo de capacidades" de los países.

Más dinero, más rápido

Por eso, la Comisión ha diseñado un instrumento financiero cuya principal novedad es la rápidez con la que espera tanto desembolsar las subvenciones como ver resultados. Este mecanismo permitirá conceder ayudas a entre 20 y 30 proyectos que cubran el total de gastos en apenas cuatro meses para que desarrollen soluciones tecnológicas que puedan estar en el mercado en uno, dos o, como mucho, tres años.

El dinero estará destinado principalmente a pequeñas y medianas empresas, start-ups, que centren su trabajo en la innovación en el ámbito de la defensa. Kubilius reconoce que no es mucho dinero, pero también que para empresas pequeñas, entre uno y cinco millones de euros de financiación puede marcar la diferencia. Bruselas ha identificado la industria de los drones o la inteligencia artificial como ámbitos donde los europeos necesitan respuestas urgentes ante las amenazas a las que se enfrentan.

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Se trata de un proyecto piloto que la Comisión pone en marcha haciendo uso del actual presupuesto comunitario. El Ejecutivo espera poder concluir las negociaciones entre el Consejo —donde están representados los gobiernos de los países del bloque— y la Eurocámara este mismo año, para que esté en marcha en 2027. Y si funciona, se planteará que forme parte de los futuros instrumentos para reforzar la defensa de la UE.