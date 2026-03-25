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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo
La Casa Blanca planea trasladar a Oriente Próximo una división de élite de 3.000 efectivos mientras asegura que ha hecho llegar a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque paquistaní tras fin de la tregua, según talibanes
Al menos dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en ataques paquistaníes, según los talibanes, las primeras muertes en ataques después de que expirara la medianoche del lunes la tregua de cinco días pactada por ambas partes.
"En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha disparado 80 proyectiles de artillería y ha llevado a cabo ataques con drones en la provincia oriental de Kunar", declaró este miércoles el director de Información y Cultura de esta región, Zia-ur-Rahman Spin Ghar.
El funcionario añadió que las fuerzas fronterizas de los talibanes respondieron a los bombardeos y afirmó que tres puestos militares paquistaníes fueron destruidos por fuego de tanques y una persona murió.
Comisionado de DDHH de la ONU alerta de que se coquetea con una catástrofe sin paliativos
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, aseguró que los Estados involucrados en la guerra en Oriente Medio están "coqueteando con una catástrofe sin paliativos" tras los recientes ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel, con un "enorme peligro de una mayor escalada".
Türk, que abrió este miércoles un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos sobre la guerra en Irán, aseguró que la situación "es extremadamente peligrosa e impredecible, y ha generado caos en toda la región".
Irán denuncia la muerte de 21 sanitarios en la guerra, con 7 hospitales fuera de servicio
Irán denunció que al menos 21 trabajadores sanitarios del país han muerto y siete hospitales han quedado fuera de servicio por los ataques de Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero.
La cifra la dio el embajador de Irán en Ginebra, Alí Bahreini, en una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que fue recogida este miércoles por la prensa iraní.
Bahreini añadió que siete hospitales "ya no están operativos", 49 centros de salud han sufrido daños y 81.000 viviendas civiles han sido destrozadas.
Australia restringirá temporalmente la entrada de algunos iraníes con visado de visitante
El Gobierno de Australia anunció este miércoles que restringirá de forma temporal la entrada al país de determinados ciudadanos iraníes con visado de visitante que se encuentren fuera del territorio australiano.
El ministro del Interior australiano, Tony Burke, informó en un comunicado de que la decisión entrará en vigor el jueves y tendrá una duración inicial de seis meses. Según explicó, la medida busca "proteger la integridad y sostenibilidad" del sistema migratorio australiano en un escenario global volátil.
Israel dice haber atacado en Teherán dos instalaciones de producción de misiles navales
El Ejército israelí aseguró este miércoles haber bombardeado dos instalaciones de producción de misiles de crucero navales de largo alcance en Teherán.
En un comunicado, indica que los ataques contra estas infraestructuras dependientes del Ministerio de Defensa iraní se produjeron "en los últimos días" y asegura que los misiles que se fabricaban en ellas se destinaban a plataformas navales y eran de largo alcance, "capaces de destruir rápidamente objetivos en tierra y mar".
El Ejército de Irán niega un acuerdo con Trump y advierte de que el petróleo seguirá caro
El Ejército de Irán respondió la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.
Mueren cuatro palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos cuatro palestinos han muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado a un grupo de personas en los alrededores de un cementerio en la localidad de Zauaida, en el centro del enclave, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.
Una nueva oleada de ataques israelíes dejan al menos nueve muertos y casi 50 heridos en el sur de Líbano
Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la noche este martes en una nueva oleada de bombardeos israelíes en múltiples puntos del sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados por Israel desde el pasado 2 de marzo, cuyo balance de víctimas supera ya el millar de fallecidos.
El ataque que ha dejado un mayor impacto ha sido el ejecutado por las fuerzas israelíes en la localidad de Habush, situada a escasos kilómetros de Nabatiye, capital de la gobernación homónima. Allí, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha contabilizado tres los muertos y 18 los heridos a causa de un bombardeo, según ha recogido la agencia estatal NNA.
Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo
Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".
"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han informado los diarios 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.
En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.
El impacto de drones en un tanque de combustible del aeropuerto de Kuwait provoca un incendio
La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait informó este miércoles de que varios drones impactaron contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio en la zona. El portavoz oficial del organismo, Abdullah Al Rajhi, señaló en una publicación en X que, según los informes preliminares, los daños registrados son únicamente materiales y no se han reportado víctimas. Las autoridades competentes activaron de inmediato los protocolos de emergencia y enviaron equipos de bomberos y otros organismos especializados para controlar las llamas, mientras continúa la presencia de las autoridades en la zona del incidente.
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