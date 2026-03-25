Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque paquistaní tras fin de la tregua, según talibanes

Al menos dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en ataques paquistaníes, según los talibanes, las primeras muertes en ataques después de que expirara la medianoche del lunes la tregua de cinco días pactada por ambas partes.

"En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha disparado 80 proyectiles de artillería y ha llevado a cabo ataques con drones en la provincia oriental de Kunar", declaró este miércoles el director de Información y Cultura de esta región, Zia-ur-Rahman Spin Ghar.

El funcionario añadió que las fuerzas fronterizas de los talibanes respondieron a los bombardeos y afirmó que tres puestos militares paquistaníes fueron destruidos por fuego de tanques y una persona murió.