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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de cerca de 400 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, una importante oleada de ataques que ha tenido entre sus objetivos la región de Leningrado, donde un puerto ha sido alcanzado.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 389 aparatos aéreos no tripulados en varias regiones, entre ellas la de Moscú y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.
Asimismo, ha señalado que también se han registrado interceptaciones en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Smolensk, Tula, Tver y Vólogda, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.
Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa
Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa (sur), en una noche en la que los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania han interceptado más de 120 drones lanzados por las tropas rusas.
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que una persona ha fallecido a causa de un ataque contra la ciudad de Izmail que ha destruido una vivienda y causado daños a seis edificios cercanos.
La Fuerza Aérea ucraniana ha resaltado que durante las últimas horas han sido interceptados 121 de los 147 aparatos aéreos no tripulados disparados por Rusia, si bien ha confirmado impactos en 18 ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha advertido.
Polonia activa patrullas aéreas por segunda vez en doce horas por ataques rusos en Ucrania
El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ) anunció este martes que ha activado por segunda vez en doce horas el despliegue de aviones de combate de la OTAN sobre Polonia debido a la presencia de drones rusos en el espacio aéreo occidental de Ucrania. En un comunicado difundido en la red social X, el DORSZ añadió que se han puesto "en alerta máxima los sistemas de defensa antiaérea y de radar polacos". En una misión de vigilancia anterior, que finalizó esta mañana, participaron dos cazas Eurofighter Typhoon españoles del Ala 11, integrados en las misiones de la OTAN en la región. Esos aparatos operaron en conjunto con aviones F-16 polacos y un helicóptero AW101 equipado con sistemas de radar. Esta fase de la operación cuenta además con el apoyo de medios aliados de los contingentes de Países Bajos y Portugal. Estas movilizaciones preventivas se producen al tiempo que Rusia lanzó un ataque diurno contra Ucrania.
La Fiscalía alemana informa de la detención en Alemania y España de dos presuntos espías rusos
La Fiscalía General de Alemania informó este martes de la detención de dos personas, un ucraniano en el municipio español de Elda y una rumana en la ciudad occidental germana de Rheine, por presuntas actividades de espionaje para Rusia. El ucraniano, identificado como 'Serguéi N.', fue detenido el pasado 17 de febrero por agentes españoles en cumplimiento de una orden de detención europea. La rumana, identificada como 'Alla S.', fue arrestada el lunes pasado en Rheine por operativos de las fuerzas especiales de la Policía del estado federado occidental de Renania del Norte-Wesfalia y de efectivos de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera, región del sur germano. Ambos son "sospechosos de haber trabajado para un servicio de inteligencia extranjero", según la fiscalía, que informó también de que las autoridades realizaron registros en los domicilios de los detenidos. En la orden de detención, según la fiscalía, el ucraniano espió en Alemania por encargo de Rusia a una persona que enviaba drones y piezas para la fabricación de drones en Ucrania.
El OIEA confirma un nuevo corte de conexión de una de las líneas externas de la central de Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este martes un nuevo corte de la conexión de una de las líneas externas de alimentación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa y bajo control ruso desde las primeras etapas de la invasión desatada en febrero de 2022.
"La central nuclear de Zaporiyia ha perdido hoy la conexión con la línea Dniprovskaya, lo que la deja dependiendo de una única línea de respaldo para el suministro eléctrico externo", ha señalado el organismo internacional a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Así, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha indicado que hay ya discusiones en marcha para intentar pactar un nuevo alto el fuego local para permitir trabajos de reparación en la línea. "El OIEA está supervisando la situación en la central nuclear de Zaporiyia", ha zanjado.
Zelenski insiste en celebrar una cumbre de líderes tras la reunión de este fin de semana en Florida
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado este martes, tras escuchar las conclusiones de la reunión que tuvo lugar en Florida el fin de semana pasado, que es necesario una cumbre a nivel de jefes de Estado para acordar de una vez por todas el fin de la guerra con Rusia.
"Se necesitan reuniones a nivel de líderes para resolver realmente todo", ha valorado el presidente ucraniano para quien "lo más importante es establecer garantías de seguridad que nos permitan acercarnos al fin de la guerra".
Zelenski ha puesto de relieve la capacidad de otros actores internacionales más allá de Estados Unidos para lograr avanzar en ese camino hacia la paz, como Europa, cuyos líderes han reclamado mayor autoridad en la negociación, debido al malestar que les genera suministrar la mayoría de ayuda y quedarse fuera de todo el proceso.
Zelenski pide garantías de seguridad a EE.UU. y una reunión con Putin para acercar la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este martes en la necesidad de que EE.UU. ofrezca antes de que se firme cualquier acuerdo de paz garantías de seguridad, tras ser informado por sus negociadores de los resultados de la reunión del fin de semana en Miami con los mediadores de la Casa Blanca.
Zelenski volvió a pedir además una reunión "de líderes" con el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver los principales desencuentros entre las partes que impiden ahora que termine la guerra.
El presidente ucraniano no habló de ninguna fecha concreta para la próxima reunión trilateral entre ucranianos, estadounidenses y rusos.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Járkov
El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noreste), en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido su control sobre la localidad de Peschanoye, en Járkov", ha apuntado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, sin informar sobre bajas en el marco de los combates.
Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea, un paso no reconocido internacionalmente.
Tras nuevo ataque ruso, Zelenski pide que suministros de defensa aérea lleguen "a tiempo"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este martes a sus socios, horas después de que Rusia lanzara contra Ucrania un nuevo ataque masivo con misiles y drones, que cumplan con sus compromisos y envíen "a tiempo" los suministros de defensa aérea apalabrados con Kiev.
"Es importante que continúe el apoyo a Ucrania. Es importante que todos los acuerdos sobre defensa aérea se cumplan a tiempo. Y es importante que Europa pueda producir la cantidad necesaria de misiles para defenderse de cualquier amenaza", escribió Zelenski en redes sociales.
El presidente ucraniano ha advertido repetidamente desde el comienzo de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán del riesgo de que Ucrania vea reducidos los suministros de misiles para sistemas antiaéreos como los Patriot debido al crecimiento de la demanda de estas tecnologías en Oriente Medio para hacer frente a los bombardeos iraníes.
Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania 34 misiles y 392 drones
Rusia empleó en su ataque de esta madrugada contra Ucrania un total de 34 misiles y 392 drones de larga distancia, entre ellos unos 250 shaheds, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.
Del conjunto de misiles, siete eran balísticos, 23 de crucero y los otros cuatro misiles aéreos guiados.
Las defensas aéreas ucranianas derribaron los 23 misiles de crucero y dos misiles aéreos guiados y neutralizaron 365 de los drones.
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