La naviera china Cosco vuelve a operar en el estrecho de Ormuz después de que Irán haya levantado el bloqueo a países "no hostiles"

Barcos chinos o tailandeses, que pasen; estadounidenses o israelíes, que den media vuelta. La naviera china Cosco ha anunciado que retoma el tráfico hacia Oriente Medio apenas un día después de que Irán reivindicase su rol de guardia urbano en el estrecho de Ormuz. Ha repetido Teherán durante estas semanas que no pretende perjudicar a sus amigos pero el bloqueo casi por completo de una de las principales rutas marítimas globales ha afectado a todos. No le sobran los amigos y China, su principal comprador de crudo, ya empezaba a padecer las consecuencias.

Ha anunciado Cosco, de propiedad estatal y con base en Shanghái, que vuelve a aceptar reservas de contenedores "con efecto inmediato" hacia Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar y Kuwait. Termina así una pausa de tres semanas pero ha aclarado la compañía que la "volatilidad" de la región puede provocar cambios en los envíos, costes y condiciones del transporte. Supone, en todo caso, un favor sustancial para China: Cosco es una de las tres mayores navieras del mundo y opera una gigantesca flota de barcos cisterna.

Varios factores explican el anuncio. China recibe de Irán el 13% del petróleo que importa y la mitad del total le llega desde el estrecho de Ormuz. Sus reservas y la transición a las energías renovables han suavizado el golpe pero en los últimos días empezaban a asomar síntomas inquietantes.

Colas en gasolineras

La atemorizada población formó colas durante el fin de semana en gasolineras y algunas agotaron sus reservas. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el órgano de planificación económica, intervino esta semana por primera vez desde 2013 para contener el precio y rebajar el impacto sobre consumidores y empresas.

Más de la mitad de coches vendidos en China en la actualidad son eléctricos pero unos 300 millones de conductores aún usan vehículos con gasolina o diésel. Pekín ha condenado sin pausa los ataques desde el inicio de la guerra, ha lamentado la ley de la jungla estadounidense y pedido reiteradamente que se respete la soberanía nacional iraní.

El Ministerio de Exteriores iraní envió el martes al Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización Marítima Internacional una nota informando de que los "barcos no hostiles" disfrutarán de un paso seguro a través de Ormuz. Los hostiles, añadió, son los que "no han participado ni apoyado los actos de agresión contra Irán y cumplen con las regulaciones de seguridad".

"Son medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores puedan explotar el estrecho de Ormuz para proseguir con sus operaciones violentas", continuó. No parecía necesario pero aclaró que los barcos israelíes y estadounidenses quedaban excluidos de la categoría de "pasaje inocente o no hostil". La nota fue enviada después de que Zhai Jun, representante especial chino para Oriente Medio, finalizara su visita por la zona, donde ha mantenido reuniones con líderes nacionales y del Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.

El tránsito por esa garganta de agua que controla Irán es aún muy limitado. El martes la atravesó un barco chino cargado de gas licuado del petróleo. El 'Lucky Guy', con bandera panameña y propiedad hongkonesa, es el primer barco chino de sus características que pasa por Ormuz desde que Teherán propuso un "corredor seguro" a mediados de mes y el segundo desde que empezó la guerra.

También pasó un petrolero del gigante tailandés Bangchak que había permanecido varado en el Golfo Pérsico desde el 11 de marzo. Bangkok y Teherán han desvelado que no se pagó peaje. La información es conveniente porque la industria global está confusa por las contradictorias informaciones que llegan desde Irán.

Noticias relacionadas

Alaeddin Boroujerdi, miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior, pareció anunciar este domingo un impuesto revolucionario de dos millones de dólares para cada barco que transitara por Ormuz. "La guerra tiene un coste y esta medida es comprensible. Subraya los derechos y la autoridad de la República Islámica de Irán", justificó. La embajada iraní en la India negó al día siguiente en su cuenta de Twitter la existencia de ese peaje y afirmó que esas declaraciones no representaban la postura oficial de Teherán.