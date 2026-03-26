El juez del caso de Maduro cuestiona el bloqueo de EEUU de fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso

El caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue su curso en Nueva York. La segunda vista desde que el líder venezolano fue capturado el 3 de enero por el ejército de Estados Unidos y trasladado al país se ha celebrado este jueves en el bajo Manhattan y ha estado centrada en el bloqueo que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a que la defensa de Maduro y Flores sea costeada por Venezuela. El juez que preside el proceso, el nonagenario Alvin Hellerstein, ha cuestionado la justificación del gobierno para ese bloqueo, aunque también ha rechazado la petición de la defensa de que se desestime el caso.

La sesión ha empezado con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto en una sala de la planta 26 del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en la que ha estado presente EL PERIÓDICO. Allí han entrado primero Cilia Flores, con el pelo recogido en una coleta, y luego Maduro. Ambos vestían indumentaria carcelaria de color beige, ella con una camiseta de manga larga clara debajo, él con una naranja.

El exmandatario de Caracas, que tiene los movimientos limitados por los grilletes en los tobillos, ha aparecido algo más delgado pero en forma, quizá por el ejercicio que, según ha contado en X uno de sus hijos, hace en su celda. Ha saludado animado a los abogados con un "buenos días" y al suyo principal, Barry Pollack, le ha espetado: "Elegante".

Precisamente el trabajo y el salario de Pollack, que fue defensor de Julian Assange y cuya factura para Maduro se desconoce, han sido centrales en la audiencia de este jueves. Aunque inicialmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió en febrero una licencia especial que autorizaba que Caracas pagara la defensa, la revocó solo unas horas después. El letrado ha asegurado con ese bloqueo al acceso a los fondos de Venezuela para costear la defensa se están violando el derecho constitucional de su cliente a una defensa de su elección, argumento del que se ha hecho eco el letrado de Flores. Ambos aseguran que sus clientes no tienen fondos personales para hacer frente a ese gasto.

Pollack ha argumentado también que no tiene sentido poner un defensor público que deberían costear los contribuyentes estadounidenses en un caso costoso, que involucrará viajes numerosos a Venezuela y Colombia para investigar y preparar la defensa, cuando Venezuela está dispuesta a asumir esos costes.

En contra el representante de la fiscalía, Kyle Wirshba, ha tratado de justificar que la decisión de bloquear el pago por parte de Venezuela está vinculada a sanciones impuestas por Washington y ha afirmado que se trata de cuestiones de "seguridad nacional y política exterior".

Los cambios en Venezuela

El juez Hellerstein se ha mostrado escéptico ante el razonamiento de la oficina pública. En un momento de su largo intercambio con el fiscal, Hellerstein ha preguntado casi retóricamente: "¿Han cambiado las cosas en Venezuela?". Y ha llegado a decir que con lo sucedido desde la intervención militar de EEUU, el arresto, traslado a EEUU y procesamiento de Maduro y Flores, sentados en una cárcel o como este jueves en la corte, "ya no representan una amenaza a la seguridad nacional".

"Maduro y Flores están aquí", ha dicho el juez, que fue nombrado por Bill Clinton y se ha mostrado este jueves afectado por episodios recurrentes de tos. "Parecería que el gobierno tiene derecho a imponer sanciones para servir propósitos extraordinarios. No veo que en ese caso los cumpla".

Hellerstein también ha afirmado que "el gobierno de Venezuela no está ya implicado en atrocidades, corregimos eso", y ha añadido: "Eso está en el pasado". En otro momento ha señalado: "Estamos haciendo negocios con ellos", una referencia a los acuerdos sobre petróleo que el gobierno de EEUU mantiene con Delcy Rodríguez y el nuevo liderazgo venezolano.

Trump

Precisamente Mientras la vista se estaba celebrando en Nueva York, Trump celebraba en Washington una reunión de su gabinete. Y junto a un vago anuncio sin dar detalles de que se presentarán más cargos contra Maduro, imputado actualmente con cuatro cargos por delitos como conspiración de narcotráfico, el mandatario justamente destacaba que EEUU obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro.

"EEUU y Venezuela hemos ganado mucho dinero", ha declarado Trump, que ha aprovechado la ocasión también para bromear y ha dicho: "Después de mi mandato tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy".

"No voy a desestimar el caso"

Pese a su escepticismo ante los argumentos de la fiscalía, el juez Hellerstein ha rechazado también la petición reiterada de Pollack y ha dicho contundente: "no voy a desestimar el caso".

Hellerstein, que en al menos en un par de ocasiones ha recordado lo extraordinario de este caso y ha señalado que va "más allá de lo normal", ha aplazado el anuncio de una decisión sobre el pago de la defensa y ha emplazado al momento en que de a conocer esa decisión el anuncio de la fecha de la próxima vista.

En la de este jueves se ha tratado asimismo otra moción presentada por la fiscalía para tratar de evitar que la defensa pueda compartir la información y pruebas del ministerio público que reciba, como manda la ley, sobre el caso con otros cuatro imputados junto a Maduro y Flores que no han sido apresados.

La fiscalía urge a restringir esa información pero la defensa de Maduro asegura que será necesario hablar del caso con esos imputados (Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Guerrero Flores y Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente), especialmente dado que entre los cargos está el de conspiración. La cuestión tampoco ha quedado resuelta este jueves y la defensa se ha comprometido a presentar por escrito sus argumentos el lunes .

La sesión, que Maduro y Flores han seguido con auriculares para escuchar a los intérpretes de la corte, y durante la que el antiguo líder de Caracas ha estado tomando notas, ha cerrado con una petición de la defensa de Flores para que se le realice un electrocardiograma por problemas de salud que no se han especificado.

Protestas en la calle

A las puertas del tribunal había desde las ocho de la mañana una protesta a favor de Maduro reclamando su liberación en la que participaban tres decenas de personas. Entre ellos se encontraba Tom Burke, un sindicalista y pacifista que había viajado desde Michigan para estar en Nueva York.

"No espero que haya justicia en un tribunal estadounidense, ya la fiscalía ha intentado quitarle el derecho a su defensa", decía Burke antes de la vista donde ya se anticipaba que sería central la cuestión de cómo puede costear Maduro a sus abogados.

"Con el secuestro de Maduro y Cilia Flores y con los bombardeos de lanchas en el mar donde ha estado matando a civiles Trump ha demostrado que no le importa la ley internacional", decía Burke. Mientras, otros manifestantes gritaban consignas clásicas como el "no pasarán" y unían causas. "De Venezuela a Irán, no más sanciones, no más mentiras", gritaban. "De Palestina a Filipinas, detengan la máquina de guerra estadounidense". Las denuncias de intereses económicos como el acceso al petróleo y los minerales venezolanos era otra constante.

Preguntado sobre los venezolanos que, incluso sin aprobar la intervención militar para capturar a Maduro, quieren el fin de su régimen, Burke defendía que los cambios democráticos deben lograrse con medios democráticos.

Simpatizantes de Maduro protestas frente al palacio de justicia de Nueva York. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

"La izquierda haciendo su juego"

Para las 10 de la mañana había otra "convocatoria cívica" frente a la corte para reclamar la liberación de presos políticos que quedan en Venezuela y que estaba organizada también para defender "un país donde opinar no sea un delito".

Ya antes habían llegado algunos venezolanos contrarios al régimen de Maduro, como Andul Pérez, de 41 años, que llegó hace cinco años, vive en Nueva York y estaba colaborando con la radio de un compatriota.

"He venido porque exijo justicia por todos los jóvenes que han sido asesinados en la dictadura, por todos nuestros presos políticos y por todas las injusticias que han sucedido en Venezuela, no solamente por la corrupción o el narcotráfico", decía.

Pérez cuenta que de vez se pasa también por el exterior del Metropolitan Detention Center, la prisión en Brooklyn donde Maduro y Flores están encarcelados desde que fueron trasladados a Nueva York en enero tras la operación militar de EEUU de su captura el 3 de enero. Allí, como en el sur de Manhattan, ha visto a gente protestando a favor de Maduro, en medio de una nevada y con 20 grados bajo cero. Está convencido de que "todos son pagados" pero dice también: "Es la izquierda haciendo su juego".

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Personas acampan en las afueras del tribunal donde comparece este miércoles el presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. / ÁNGEL COLMENARES / EFE

El "sueño" de Pérez es que se celebren en Venezuela "elecciones libres y poder votar por Maria Corina (Machado)". Y aunque no está satisfecho con que de momento siga al frente del país Delcy Rodríguez y dice que el plan de Trump "ha quedado a medias", se muestra comprensivo con el líder republicano al menos en lo que respecta a la política exterior. "Tenemos que pensar que es un plan elaborado. Lograron captar a Venezuela el petróleo y luego fueron a Irán y luego quedará Cuba", dice este venezolano, que reconoce también que en terreno nacional la cruzada de Trump contra la inmigración tiene a "todos los latinos", incluido él, "afectados, afligidos y estresados".