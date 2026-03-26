EEUU
"Están locos": Trump asegura que Irán "está suplicando" un acuerdo para el fin de la guerra y acusa a la OTAN de no hacer "absolutamente nada"
El presidente de Estados Unidos tacha al régimen de los ayatolás de ser "un pésimo combatiente, pero un gran negociador" y de "tener un plan para apoderarse" de Oriente Medio
Palo y zanahoria. La reunión que Donald Trump ha mantenido este jueves con su gabinete, la primera desde que inició la guerra contra Irán, ha servido para constatar que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a mantener su operación militar en Oriente Medio mientras trata de imponer sus condiciones para un alto el fuego.
Poco después de advertir a Teherán que acepte la derrota "antes de que sea demasiado tarde", Trump ha negado las informaciones publicadas por medios estadounidenses que indican que busca un acuerdo. "Son ellos los que están suplicando llegar a un acuerdo. No yo", ha recalcado. "No sé si seremos capaces de hacerlo. No sé si estamos dispuestos a hacerlo. Deberían haberlo hecho hace cuatro semanas. Deberían haberlo hecho hace dos años". "No me importa, además antes de irnos tenemos otros objetivos que bombardear", ha asegurado, sin dar más detalles.
A pesar de ese tono amenazante, Trump también ha abierto la puerta a negociar con su enemigo, indicando que Irán es "un pésimo combatiente, pero un gran negociador". El presidente republicano también ha acusado sin pruebas al régimen de los ayatolás de "tener un plan para apoderarse de Oriente Medio". "Están locos", ha espetado.
Ataque a la OTAN
Trump también ha aprovechado para cargar contra la OTAN, acusando de nuevo a la alianza atlántica de no hacer "absolutamente nada" para ayudar a EEUU e Israel a desbloquear el estrecho de Ormuz. "Siempre hemos estado ahí para proteger a Europa de Rusia, pero honestamente no sé si seguirá siendo así (...) No han estado para nosotros cuando les hemos necesitado, pero no los necesitamos, era una prueba".
El Gobierno del Reino Unido ofreció enviar sus portaviones al paso marítimo por el que circula parte importante del comercio mundial, pero Washington los rechazó. "Son juguetes comparados con lo que tenemos nosotros", ha remarcado el presidente en tono burlón.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: 'Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive
- Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: 'Ajustamos el valor cada tres horas
- Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género
- Área Central da la bienvenida a la primavera con un Super Weekend cargado de descuentos especiales
- La mercería de Santiago 'anclada en el pasado' donde las aprendizas de costura iban a estudiar botones
- El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo