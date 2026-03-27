Encuesta GESOP: El 62% de los españoles rechazan la intervención en Irán y la mitad teme una tercera guerra mundial

Cuando está a punto de cumplirse un mes de guerra en Oriente Medio, a los españoles no les convencen los argumentos utilizados por Estados Unidos e Israel para atacar a Irán y tienen miedo de las consecuencias del conflicto, por lo que la mayoría de la ciudadanía adopta una posición neutral en la contienda. La posición del Gobierno español agrada, pero la estrategia del 'no a la guerra' de Pedro Sánchez suscita mayor división. Son las principales conclusiones de una 'encuesta flash' elaborada por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) los días 11 y 12 de marzo a partir de un panel de ciudadanos. A continuación, desgranamos las nueve preguntas del sondeo.

El 61,8% de los españoles desaprueban la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, frente a un 22,4% que la aprueba y un 15,8% que no se posiciona al respecto. Por electorados, los votantes de Sumar (85,8%) y del PSOE (77,2%) son quienes más rechazan la ofensiva, mientras que el 60,3% de los electores de Vox están a favor. Los votantes del PP están muy divididos: el 43% apoya la intervención y el 42,7% se muestra contrario. Por sexos, el rechazo es mayor entre las mujeres (65,7%) que entre los hombres (57,2%); y por edades, la oposición crece con la edad, aunque en la franja más joven, de 18 a 29 años, destaca el alto porcentaje de personas que evitan posicionarse (35,1%).

Imagen sobre la guerra en Irán

Más de la mitad de los españoles (53,1%) no se alinean con ningún bando de esta guerra, mientras que uno de cada cuatro se posiciona a favor de EEUU e Israel (27,5%) y solo dos de cada diez apoyan a Irán (19,3%). Las percepciones cambian según el electorado: la mitad de los votantes del PSOE y de Sumar se mantienen neutrales, pero entre los que se posicionan hay más respaldo al régimen de los ayatolás (40,6% en Sumar y 31,8% en el PSOE) que a Donald Trump y Binyamín Netanyahu (19,1% en el PSOE y 8% en Sumar). En cambio, el apoyo a EEUU e Israel escala al 58% entre los votantes de PP y Vox. Por sexos y por edades, predomina en todos los casos la neutralidad.

Infografía que ilustra la situación de la guerra en Irán.

También la mitad de los españoles, el 49%, consideran que la posición más adecuada ante este conflicto es oponerse a la guerra; el 31% es partidario de mantener la neutralidad y el 16,8% aboga por apoyar a EEUU. El rechazo a la contienda es mayoritario en todas las franjas de edad y en ambos sexos, aunque bastante más acentuado entre las mujeres (56,9%) y los mayores de 60 años (52,5%). El 80% de votantes de Sumar y el 63% de los del PSOE se oponen a la guerra, un porcentaje que cae hasta el 12% entre los electores de Vox. El 52,2% de quienes votaron a Santiago Abascal respaldan a Trump y el 31,8% defienden ser neutrales. El electorado del PP vuelve a dividirse: el 35,3% apoyan a EEUU, el 32% se mantiene neutral y el 31,6% de opone a la guerra.

Imagen sobre la guerra en Irán

El 52% de los españoles apueban la posición del Gobierno ante la guerra frente al 32,7% que la desaprueba y el 15,3% que no se posiciona. Obviamente, los votantes del PSOE (75,6%) y de Sumar (82%) son los más alineados con la coalición gubernamental, mientras que el rechazo al Ejecutivo llega al 59,8% entre los electores del PP y al 68% entre los de Vox. Aun así, uno de cada cuatro votantes de Alberto Núñez Feijóo avalan la posición del Gobierno. Tanto por sexos como por edades, el apoyo al Gabinete de Sánchez es mayoritario en todos los casos.

Imagen sobre la guerra en Irán

Cosa distinta es el liderazgo de Sánchez contra la contienda, que no concita un consenso claro entre la ciudadanía. El 46% de los españoles aprueba la estrategia del 'no a la guerra', el 39% la desaprueba y el 15% evita posicionarse. Por edades y por sexos, todos los porcentajes se sitúan alrededor de la media estatal, pero por votantes se plasmas las diferencias previsibles: amplio apoyo a Sánchez entre los electores de PSOE (76,5%) y Sumar (88,3%), y rotundo rechaza entre los de PP (70,1%) y Vox (84,7%).

Imagen sobre la guerra en Irán

Cuando se pregunta por la opinión sobre el presidente de EEUU, hay muy pocas diferencias. Tres de cada cuatro españoles (73,4%) desaprueban el liderazgo de Trump en la política internacional, que solo aprueba el 16% de los entrevistados, y otro 10,6% no se posiciona. Solo discrepan de tanto rechazo frontal los votantes de Vox: el 41,6% respalda al mandatario estadounidense y el 37,1% lo censura. En el electorado del PP también hay una clara oposición a Trump (56,9%), pero el 32,8% le apoya. A uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 29 años también les agrada Trump (25%).

Imagen sobre la guerra en Irán y Trump

Ante la hipótesis de si este conflicto puede acabar desencadenando una tercera guerra mundial, prácticamente la mitad de los españoles reconocen este miedo. El 48,1% ve mucha o bastante probabilidad de una contienda a escala global y el 48,2% ve poca o ninguna probabilidad. Entre las mujeres y las franjas de edad más jóvenes (de 18 a 44 años), el temor supera el 50%, al contrario que entre los hombres y los ciudadanos más mayores (a partir de 45 años). Por partidos, una mayoría de votantes de PSOE y Sumar ven posible una guerra mundial, a diferencia de lo que sucede entre los afines a PP y Vox.

Infografía sobre la guerra en Irán y su posible impacto mundial.

Lo que sí tienen muy claro por los españoles es que, tal como se ha notado ya en las gasolinas, la guerra en Oriente Medio provocará un incremento generalizado de los precios. Tienen este temor el 96,2% de los encuestados, frente al 3,2% que no creen que ese escenario llegue a pasar. La impresión coincide en todos los segmentos sociales e ideológicos.

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Imagen sobre los precios en la guerra de Irán

Y pensando en el impacto que la guerra puede tener en el tablero electoral, tres de cada cuatro españoles (66,8%) descartan cambiar de voto en las próximas elecciones por este conflicto, mientras que el 28,8% podrían plantearse apoyar a otro partido. En todos los sexos, edades e ideologías hay una clara mayoría contraria a cambiar de papeleta, pero los que consignan un porcentaje más alto de proclives al cambio son las mujeres (36,6%), los jóvenes de 30 a 44 años (36,4%) y los votantes del PP (39,4%) y de Vox (37,9%).

Imagen sobre la guerra en Irán