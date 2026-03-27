Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania firma un acuerdo de cooperación en defensa con Arabia Saudí

Ucrania y Arabia Saudí han firmado durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al país del Golfo Pérsico un acuerdo de cooperación en defensa que abre la puerta a "futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones", según anunció el propio líder ucraniano este viernes en su cuenta de X.

El documento fue firmado por representantes de los ministerios de Defensa de ambos países antes de que Zelenski se reúna con el príncipe heredero de Arabia Saudí y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán.

"Estamos listos para compartir nuestros conocimientos y sistemas (de defensa aérea) con Arabia Saudí", escribió en X Zelenski, que destacó que el acuerdo "refuerza el papel internacional de Ucrania" en la defensa de la seguridad global.