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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El enviado de EEUU dice que habrá reuniones con Irán esta semana
EEUU no descarta desviar envíos de armas a Ucrania por las necesidades de la guerra en Irán
Israel y EEUU atacan complejos nucleares iraníes, sin causar víctimas ni fugas radiactivas
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump plantea retirar su apoyo a la OTAN: "Estamos muy decepcionados"
Irán dice haber atacado un buque de apoyo militar de EEUU cerca del puerto de Omán
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este sábado un buque de apoyo militar estadounidense cerca del puerto de Salalah, en Omán.
El buque se encontraba a "una distancia considerable" del puerto omaní, dijo el portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en una nota recogida por la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní.
"Tal como habíamos anunciado previamente, la soberanía nacional del país hermano y amigo Omán es respetada por la República Islámica de Irán", apuntó Zolfagari.
Primer mes de la guerra en Irán: incertidumbre económica y protestas ciudadanas
El ataque de EE. UU. e Israel a Irán cumple un mes, periodo en el que se ha disparado el precio de los carburantes mientras caía la Bolsa española. Una crisis que ha rescatado el 'No a la guerra' y que ha llevado al Gobierno a aprobar un paquete de medidas.
Con el barril de petróleo Brent un 55 % más caro, hasta los 112 dólares, la Bolsa española se ha dejado un 8,49 % en este mes, lo que supone una pérdida de capitalización de 79.317 millones de euros.
Ya el mismo día del ataque, el 28 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la intervención militar unilateral de EE. UU. e Israel, argumentó que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y pidió "desescalada y diálogo".
Mueren cinco paramédicos en ataque aéreo israelí en el sur del Líbano
Cinco paramédicos murieron por un bombardeo israelí a una ambulancia en el sur de Líbano, informaron este sábado medios libaneses.
Según la agencia de noticias libanesa NNA, el bombardeo se produjo en Zoutar Sharqi, en el distrito de Nabatiyeh, en el sur de Líbano cerca de la frontera con Israel.
Por otra parte, otras cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en otro ataque aéreo israelí en la localidad de Al-Haniyah, en el sur de Líbano, según informó este sábado la agencia NNA citando el canal de televisión catarí Al Jazeera.
Irán denuncia un ataque de EE.UU. e Israel contra la universidad de ciencia en Teherán
Estados Unidos (EE.UU.) e Israel bombardearon en la madrugada este sábado la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, sin víctimas mortales pero con daños materiales, denunció el centro educativo.
El Departamento de relaciones públicas de la universidad informó en un comunicado, difundido por la agencia de noticias Fars, que el bombardeo coordinado estadounidense e israelí causó daños en las instalaciones del centro educativo y "generó pánico entre los residentes de las zonas cercanas, incluidas áreas residenciales y comerciales, así como entre los pacientes del hospital próximo a la universidad".
"La Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán condena enérgicamente el ataque contra centros científicos y universitarios, al considerarlo contrario a los principios humanos y a las leyes internacionales", denunció la misma fuente.
Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto
La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este sábado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.
Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado finalmente esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operacion "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".
Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".
Trump dice que Arabia Saudí y aliados de Oriente Próximo "hacen más" que la OTAN contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este viernes que Arabia Saudí y otros de sus "aliados" de Oriente Próximo como Kuwait, Qatar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han "hecho más" en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está "muy decepcionado". "Quiero agradecer al Reino de Arabia Saudí, ha ayudado mucho. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Qatar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones", declaró el mandatario en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami. Trump reiteró sus críticas a la OTAN, a Francia, Reino Unido y Alemania por rechazar involucrarse o tardar en apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, que suma cuatro semanas, por lo que avisó que él no habría ayudado a Ucrania en la guerra contra Rusia si él hubiese sido presidente cuando estalló, en 2022.
Donald Trump llama "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este viernes "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz, el área controlada por Irán por donde pasa la quinta parte del crudo global y comparó esto con el cambio de nombre del golfo de México a 'golfo de América'. "Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible", declaró el mandatario en el evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.
Muere un hombre en un ataque con misiles de Irán contra Tel Aviv
Un hombre falleció este viernes en Tel Aviv en nuevos ataques con misiles de Irán contra el área central de Israel, donde impactaron proyectiles o restos de los mismos en once puntos. Según los servicios de emergencias israelíes Magen David Adom (MDA), los paramédicos certificaron la muerte del hombre, de aproximadamente 60 años, y están prestando atención médica a dos heridos leves en otro lugar del área central de Israel. Los últimos ataques, que incluyeron misiles de racimo, movilizaron a los bomberos y equipos de rescate a once lugares para buscar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros.
Los hutíes afirman estar "listos" para intervenir en la guerra de Irán
Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este viernes que el grupo está "listo" para participar en la guerra en curso en Oriente Próximo, desatada hace casi un mes, con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques contra territorio israelí e intereses de Washington en países de la zona.
"Tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa", ha señalado su portavoz de operaciones militares, Yahya Sari, en un comunicado donde ha condicionado la participación del grupo fundamentalista en el conflicto a "la continuación de la escalada" contra Irán y aliados como el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
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