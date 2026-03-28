Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia y Ucrania vuelven a cruzar ataques nocturnos con el lanzamiento de más de 200 proyectiles

Responsables ucranianos y rusos han informado este sábado de cuantiosos daños materiales y bajas civiles causadas por los ataques con drones ocurridos durante la noche, incluyendo un ataque a un hospital de maternidad en la ciudad de Odesa, a orillas del Mar Negro.

Dos hombres murieron en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, al sur de Ucrania, según la administración militar local. Dos personas resultaron heridas y una planta industrial sufrió daños e incendios.

Una persona murió en un ataque con drones en la región central de Poltava, mientras que las autoridades de Odesa informaron de una persona fallecida y once heridas tras un ataque ruso. "El enemigo ha atacado una vez más la infraestructura civil de la ciudad", declaró Serhi Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.