En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Al menos un muerto por un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod
Al menos un civil ha perdido la vida este sábado como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, en el marco de los continuos intercambios de ataques aéreos entre ambos países, en guerra desde hace cuatro años, han informado las autoridades locales.
"Un civil ha muerto en otro ataque terrorista de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha denunciado vía Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, antes de trasladar sus "más sinceras condolencias" a los familiares del fallecido.
El ataque mortal se ha producido en la ciudad de Graivoron, donde un coche ha comenzado a arder tras ser impactado por un dron de tipo FPV (del inglés, Vista en Primera Persona). Gladkov ha relatado que los habitantes trataban de extinguir las llamas cuando se vieron sorprendidos por "un segundo ataque con un dron enemigo que acabó con la vida del hombre".
El partido de Machado reabre su sede y promete acompañar las protestas por el cambio en Venezuela
Cientos de activistas y simpatizantes del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, se congregaron este sábado para reabrir 'El Bejucal', la sede de la agrupación en Caracas, cerrada desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, y prometieron acompañar protestas para exigir un cambio en el país suramericano.
"La gente ciertamente está esperanzada, pero tenemos que entender que la tarea no está conclusa y tenemos que avanzar, como lo hemos hecho siempre, por medio de un ejercicio de ciudadanía", afirmó Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido, quien encabezó el acto.
Ucrania ataca con misiles Flamingo planta de componentes explosivos en región de Samara
Ucrania ha atacado este sábado con misiles Flamingo una fábrica de componentes explosivos en la región rusa de Samara, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado.
"Se ha confirmado el impacto en la instalación, seguido de una explosión en la zona de producción. Se está determinando la magnitud de los daños en esta importante instalación estratégica del complejo militar-industrial del agresor ruso", dice la nota, publicada en Telegram.
Rusia confirma un tercer ataque contra la central nuclear de Bushehr
Rusia confirmó este sábado las informaciones iraníes sobre un tercer ataque de Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr, de donde Moscú está evacuando estos días a sus especialistas.
"La situación en la central nuclear sigue deteriorándose", dijo el director de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov.
Lijachov, citado por la agencia TASS, explicó que la planta fue blanco de un tercer ataque y un proyectil "explotó muy cerca de la estación de bombeo que suministra agua al reactor".
Zelenski dice que Ucrania parece más mediador en proceso negociador que parte en la guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que Ucrania se siente actualmente más mediadora en el proceso de negociación para poner fin a la guerra que una de las partes del conflicto, al tiempo que aseguró que Kiev trabaja para garantizar que las reuniones tengan lugar.
"Estamos en contacto diario con la parte estadounidense. Nuestro equipo de negociación mantiene un diálogo con sus homólogos. Pero, aun así, la dificultad persiste. Da la sensación de que estamos actuando como mediadores en este proceso, en lugar de como parte en la guerra", escribió Zelenski en X al reproducir unas declaraciones realizadas previamente a la televisión ucraniana.
El presidente señaló que esta sensación se debe al hecho de que Ucrania está dispuesta a reunirse "en cualquier lugar, preferiblemente en un formato trilateral", pero "la parte estadounidense sólo puede reunirse en Estados Unidos, mientras que Rusia puede reunirse en cualquier lugar excepto en Estados Unidos".
Ucrania derriba o neutraliza 252 de los 273 drones lanzados por Rusia durante la noche
Rusia lanzó anoche contra Ucrania 273 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 252, informó este sábado la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de 21 drones en 18 localizaciones, así como la caída de fragmentos en nueve.
El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche 272 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
Alrededor de 180 de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram, que señala que el principal objetivo del ataque fue la región de Odesa.
Muere una mujer en la región de Zaporiyia por un ataque ucraniano con dron
Una mujer murió este sábado en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque ucraniano con un dron, informaron las autoridades locales.
Según escribió en MAX, el Telegram ruso, el gobernador nombrado por Moscú, Yevgueni Balitski, Kiev atacó un vehículo en marcha en el que viajaba un matrimonio con sus dos hijos menores.
Como resultado, la madre de los niños falleció, mientras que el padre y uno de los menores, nacido en 2022, fueron hospitalizados.
Rusia y Ucrania vuelven a cruzar ataques nocturnos con el lanzamiento de más de 200 proyectiles
Responsables ucranianos y rusos han informado este sábado de cuantiosos daños materiales y bajas civiles causadas por los ataques con drones ocurridos durante la noche, incluyendo un ataque a un hospital de maternidad en la ciudad de Odesa, a orillas del Mar Negro.
Dos hombres murieron en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, al sur de Ucrania, según la administración militar local. Dos personas resultaron heridas y una planta industrial sufrió daños e incendios.
Una persona murió en un ataque con drones en la región central de Poltava, mientras que las autoridades de Odesa informaron de una persona fallecida y once heridas tras un ataque ruso. "El enemigo ha atacado una vez más la infraestructura civil de la ciudad", declaró Serhi Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.
Zelenski condena el ataque ruso nocturno y alerta contra relajar la presión sobre Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el ataque nocturno con más de sesenta drones contra Odesa, que según las autoridades locales causó dos muertos y al menos once heridos, y advirtió en contra de rebajar la presión sobre Rusia.
"Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No tenía ningún sentido desde el punto de vista militar; se trató de un acto de puro terror contra la población civil. En el ataque contra la ciudad se utilizaron más de 60 drones", escribió en un mensaje en X.
Lamentó los cuantiosos daños, entre ellos en una maternidad, en edificios residenciales y en comercios, así como en el puerto e infraestructuras críticas.
Muere un niño y sus padres resultan heridos en un ataque ucraniano en Rusia
Un niño murió y sus padres resultaron heridos este sábado en la región rusa de Yaroslával, en la parte europea del país, debido a un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.
Según Mijaíl Yevráev, el gobernador local, en total durante la noche pasada en la región fueron derribados más de 30 drones enemigos.
El ataque dañó varias casas particulares y una instalación comercial, escribió el gobernador en su canal de MAX, el Telegram ruso.
- El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
- El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
- Ganaderos gallegos vierten 15.000 litros de leche portuguesa para denunciar la entrada de producto extranjero en el sector
- La Panorama suspende su primera actuación del año en Galicia: 'Supone un riesgo para el montaje y el espectáculo
- Santiago estrenará un gran centro de dermatología en uno de los barrios más caros de la ciudad
- Un café que se hace en una hora: el secreto del bar de la Rúa da Senra para resistir desde 1931
- El pub Momo cambia de manos: lo compra Sicilia in Bocca
- ¿Cómo afectará a Lavacolla la huelga indefinida en los aeropuertos españoles?