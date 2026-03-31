EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Otros 209 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de EEUU. Un total de 209 migrantes regresaron este lunes a Venezuela en un vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que gestiona los retornos al país suramericano. En una nota de prensa, el Ministerio de Interior detalló que llegaron 147 hombres, 52 mujeres, seis niños y cuatro niñas, en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Se trata del vuelo número 128 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Una ONG cree que la presencia de la Embajada de EEUU en Venezuela permitirá recuperar la democracia La ONG venezolana Laboratorio de Paz consideró este lunes que la reanudación de actividades de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela permitirá que el país suramericano recupere "pronto" la "democracia y la soberanía del pueblo de forma sostenible y plena". A través de X, respaldó la reanudación oficial de las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, que consideró importante para los temas económicos y militar, pero opinó que se podría robustecer para otros asuntos como la migración, los derechos humanos, civiles y políticos, que subrayó como urgentes. Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba con el permiso de Trump El petrolero Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, es decir, más de 700.000 barriles, arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. "El barco espera hacer su descarga en el puerto de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana, de acuerdo con el comunicado reproducido por la agencia Interfax. Horas antes, el presidente de EEUU, Donald Trump, había dado el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso. "Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema con eso", dijo el magnate republicano. No faltan por estas horas analistas que se preguntan si las declaraciones de Trump auguran un período de permisividad en lo que respecta a la eficacia del "cerco energético" que dejó a la isla prácticamente sin combustible. Leer más

Estados Unidos reanuda oficialmente las operaciones de su Embajada en Venezuela Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019. "Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", anunció el Departamento de Estado en un comunicado. La diplomática Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión estadounidense.

Rusia asegura que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada de un petrolero a la isla El Kremlin aseguró hoy que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada este lunes a la isla del petrolero 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles). "Por supuesto, Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Añadió que "la desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede, por supuesto, dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto".

El petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ya ha llegado a Cuba El petrolero 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que es el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. "En estos momentos el barco espera su descarga", señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso.

Trump dice que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso: "Tienen que sobrevivir" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encuentra en las inmediaciones de la isla: "¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema", aseguró. En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial este domingo, Trump desestimó que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la isla y aseguró que el gobierno caribeño está "terminado". "No me molesta (...) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario. Trump añadió además que "prefiere" que se dé un respiro al bloqueo energético impuesto por su propio Gobierno a Cuba: "la gente necesita calefacción y aire acondicionado y todas las demás cosas que uno requiere".

EEUU permitirá la llegada de un petrolero ruso a Cuba Las autoridades de Estados Unidos permitirán la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, a donde podría arribar el martes, rompiendo así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de la Administración de Donald Trump en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana. La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario 'The New York Times'.

Maduro llama a la unión y paz en Venezuela, en carta divulgada por su hijo El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, reiteraron este domingo su llamamiento a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada al día siguiente de publicar su primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado. "Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron Maduro y Flores en la misiva, publicada en la cuenta de Instagram del hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra.