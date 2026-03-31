Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas ucranianas comienzan a usar exoesqueletos en el frente

Los soldados ucranianos han comenzado a usar exoesqueletos en la primera línea del frente para reducir la fatiga y llevar a cabo tareas más rápidamente en un contexto en el que las tecnologías modernas continúan transformando el campo de batalla en el país invadido por Rusia. El 7º Cuerpo de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania está desplegando en el frente esos dispositivos mecánicos portátiles que aumentan las capacidades humanas y alivian el esfuerzo físico, tras pruebas exitosas efectuadas por su 147ª Brigada de Artillería Separada en condiciones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. "Con este exoesqueleto ayudamos a los militares a hacer sus tareas mejor y de manera más eficiente, a cansarse menos y a hacerlas más rápido", dijo a EFE Kirilo Titáev, de 30 años, sargento jefe de la unidad de vehículos aéreos no tripulados de la brigada, quien probó el dispositivo y observó su efecto en los artilleros.