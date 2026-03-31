Israel acusa a Hizbulá de la muerte de los cascos azules en el Líbano

El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al grupo chií Hizbulá del ataque que acabó con la vida de dos cascos azules en el sur del Líbano este lunes, pese a que el secretario general del organismo, António Guterres, habla todavía de una "explosión de origen desconocido".

"En relación con el ataque ocurrido ayer, 30 de marzo, podemos confirmar ahora que las fuerzas de seguridad fueron alcanzadas por artefactos explosivos de Hizbulá en un incidente ocurrido cerca de Bani Hayyan, en el sur del Líbano", declaró Dannon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El embajador israelí compareció minutos antes de una nueva sesión del órgano sobre la situación en Oriente Medio después de que en apenas 24 horas murieran tres miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNIFIL, por sus siglas en francés y en inglés).

Uno de los tres soldados fallecidos, todos de origen indonesio, murió el domingo 29 de marzo tras un ataque, aún de "de origen desconocido", que también dejó a otro miembro gravemente herido.

Este lunes, un convoy de la misión sufrió una explosión en la que murieron los otros dos soldados y otros dos resultaron heridos.

El representante israelí compareció junto a un mapa de la zona en la que se encuentra la misión de la ONU en el sur del Líbano para señalar los ataques, que según él, está llevando a cabo Hizbulá.

"Desde el 2 de marzo, Hizbulá ha lanzado más de 5.000 cohetes, misiles y drones contra civiles israelíes", indicó el embajador.

"Así es como opera Hizbulá desde zonas civiles y junto a las posiciones de la ONU, lo que pone a los cascos azules directamente en la línea de fuego. Israel está coordinándose con UNIFIL para reducir el riesgo", afirmó.

Horas antes, Guterres aseguró en un comunicado, compartido por su portavoz, Stéphane Dujarric, que la explosión que destruyó el vehículo es "de origen desconocido" y pidió que cesen los ataques contra los miembros de las fuerzas de mantenimiento de paz.

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Desde que Hizbulá, tradicionalmente respaldado por Irán, se unió a la guerra en Oriente Medio para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero, Israel ha aumentado su presencia en el sur del Líbano, que desde principios de marzo está siendo escenario de una oleada de ataques.