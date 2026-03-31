Guerra en Oriente Medio
Israel demolerá todas las viviendas de localidades fronterizas del Líbano "siguiendo el modelo" de Gaza
"Todas las casas de las aldeas adyacentes a la frontera libanesa serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza", ha dicho el ministro de Defensa israelí
Redacción
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el martes que las fuerzas militares de su país ocuparán partes del sur del Líbano una vez que termine la guerra que mantiene contra el grupo islamista proiraní Hezbolá.
"Al final de esta operación, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se establecerán en una zona de seguridad dentro del Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el Litani", el río que fluye unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre ambos países, aseguró Katz en un video difundido por su oficina.
El ministro añadió que a cientos de miles de libaneses desplazados se les "impedirá por completo" regresar hasta que se garantice la seguridad en el norte de Israel, y añadió que "todas las casas de las aldeas adyacentes a la frontera en el Líbano serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza".
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