Una investigación expone una vasta campaña del Kremlin para denigrar a Milei mediante artículos comprados en prensa

Nuevas revelaciones demuestran que interferir en la vida política de Argentina constituye una de las principales prioridades del Kremlin en América Latina. Un consorcio periodístico internacional de investigación participado por el periodista local Santiago O'Donell ha revelado la existencia de una vasta red de desinformación rusa que invirtió un total de 283.000 dólares en insertar cientos de artículos críticos con el Gobierno de Javier Millei entre junio y octubre de 2024 en una veintena de medios de comunicación locales. El objetivo: polarizar a la sociedad argentina, generar conflictos con estados vecinos, y contrarrestar el alineamiento inicial del jefe del Estado argentino con Ucrania, quien, tras asumir el cargo en diciembre de 2023, había puesto fin de forma abrupta a la cercanía de los gobiernos kirchneristas con el Kremlin, una postura que posteriormente el propio ejecutivo ha ido modificando.

El medio africano 'The Continent' tuvo acceso a 76 documentos de la estructira de propaganda 'La Compañía' que posteriormente compartió con 'Open Democracy', de Gran Bretaña, 'Dossier Center' y 'IStories', de Rusia, 'All Eyes on Wagner' y 'Forbidden Stories', de Francia, además del medio argentino 'Filtraleaks'. En ellos se incluye incluso las tarifas a pagar por los artículos que se insertaban, que se cifran entre los 300 hasta los 3.500 dólares. En su origen, 'La Compañía' estaba vinculada al grupo de mercenarios Wagner, milicia paramilitar que en los países donde se desplegaba siempre ha actuado acompañada de un potente aparato de propaganda. Tras la caída en desgracia y posterior muerte de su líder, Yevgueni Prigozhin, esta estructura propagandística pasó a estar vinculada al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), dirigido por Serguéi Naryshkin.

"Contenido gratuito"

Los desinformadores aprovechaban la falta de recursos en las redacciones periodísticas de Argentina para ofrecer contenido gratuito o de pago a través de pretendidas "agencias de noticias" o intermediarios cuya verdadera procedencia los periodistas locales en los medios concernidos no supieron identificar. "Rodarán unas cuantas cabezas de unos cuantos editores por haber publicado artículos pagados", adelantó a EL PERIÓDICO un periodista desde Buenos Aires. Según destaca el diario argentino 'La Nación', la campaña también incluye "la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y entrevistas a expertos". "Muchos artículos contenían referencias favorables a Rusia y contrarias a EEUU", relata 'Chequeando', un verificador de noticias argentino. Entre los medios que publicaron estos contenidos, se encuentran 'InfoBae', 'C5N', 'El Destape', 'Ámbito' o 'A-24'.

La existencia de dicha red fue revelada por vez primera en junio de 2025 por el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, identificando como líderes al ciudadano ruso Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, calificando al primero de "encargado de financiamiento y de promover los vínculos con los colaboradores locales". Tras las primeras acusaciones, la pareja abandonó Buenos Aires y viajó con toda probabilidad a Rusia, aunque en octubre, por alguna razón desconocida, se sintió lo suficientemente segura y respaldada como para regresar al país austral, tal y como confirmaron a EL PERIÓDICO en noviembre fuentes cercanas a ambos. Consultados por Open Democracy, Andriashvili y Yakovenko, en una respuesta escrita, negaron todas las acusaciones. "No se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones, porque simplemente no existen", destacó el comunicado.

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El apoyo inicial del Gobierno de Milei a Ucrania en la guerra con Rusia ha experimentado vaivenes. La complicidad con el presidente ucraniano Volodímir Zelenki del comienzo de la presidencia del anarco capitalista ha ido atemperándose progresivamente, llegando la delegación argentina en la ONU a abstenerse en votaciones cruciales de resoluciones condenatorias a Moscú. En agosto, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la actualidad senadora, acusó a Rusia de estar detrás de un escándalo de escuchas ilegales que ponían en entredicho a Karina Milei, hermana del presidente. Según los expertos, Argentina reviste una gran importancia geopolítica para el Kremlin: por un lado, el país ha sido tradicionalmente una plataforma que ha permitido a espías ilegales rusos dotarse de identidades falsas, como la pareja compuesta por Artem Dultev y Anna Dultseva, además de haberse convertido en lugar de residencia de decenas de miles de rusos que han salido del país tras la invasión de Ucrania, algunos de ellos personajes leales al Kremlin como exmercenarios de Wagner o criminales chechenos.