Carrera a contrarreloj para encontrar al soldado estadounidense en Irán tras el derribo del caza en el que viajaba

Tras el derribo de un caza estadounidense en el sur de Irán, las fuerzas iraníes y estadounidenses se lanzan a la búsqueda del segundo tripulante del avión de guerra. El primero fue rescatado este viernes, pero aún queda un segundo piloto que podría encontrarse en territorio iraní. Washington ha lanzado una gran operación de rescate para encontrarlo. Además, el derribo de otro avión de combate del ejército estadounidense cerca del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha insuflado los ánimos del régimen de los ayatolás un mes después del inicio de la ofensiva israelí-estadounidense. Las autoridades iraníes han denunciado este sábado un ataque estadounidense-israelí contra las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, que ha matado a una persona, y otro en la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, sin víctimas.

Fuerzas especiales estadounidenses están pisando suelo iraní tras entrar durante la noche del viernes para rescatar al último miembro de la tripulación del F-15 derribado, según ha informado el periódico británico The Telegraph. En la operación de rescate inicial, dos helicópteros militares estadounidenses y un avión cisterna que volaba a baja altura lograron rescatar a uno de los pilotos, pese a haber sido objetivo de un ataque con armamento ligero. Los dos helicópteros fueron alcanzados por fuego iraní. Uno de ellos dejó una estela de humo mientras volvía a territorio iraquí, pero ambos aterrizaron sin problemas, de acuerdo a las autoridades.

Recompensa de miles de euros

Mientras el tiempo corre y soldados iraníes y estadounidenses compiten por encontrar al miembro de la Fuerza Aérea estadounidense, las emisoras iraníes están ofreciendo una recompensa de más de 57.000 euros a quién lo capture. Las redes sociales iraníes se han llenado de imágenes celebratorias del avión derribado y de sus restos en medio de la planicie iraní. Además, varias milicias locales se han unido a los esfuerzos de búsqueda iraníes para encontrar al soldado desaparecido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a decir qué haría si el aviador resultara herido. El piloto del A-10 Warthog de la Armada estadounidense que se estrelló el viernes cerca del estrecho de Ormuz fue inmediatamente rescatado.

Trump declaró el viernes que el derribo de los cazas no afectará a las negociaciones para lograr una tregua. Sin embargo, el medio estadounidense The Wall Street Journal ha anunciado, a través de los mediadores, el estancamiento de los esfuerzos regionales para acordar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Irán ha rechazado las conversaciones con funcionarios estadounidenses al calificar sus exigencias de inaceptables. Mientras, los ataques cruzados continúan, y la infraestructura civil iraní sigue llevándose los más duros golpes. Tras el ataque contra el mayor puente del país, la Universidad Shahid Beheshti de Teherán, una de las instituciones más destacadas de la República Islámica, ha sido alcanzada durante los ataques aéreos en el norte de la capital iraní, según medios estatales.

Riesgo nuclear

A su vez, esta mañana un bombardeo israelí-estadounidense cerca de la planta nuclear de Bushehr ha matado a una persona. "Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica ha resultado dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central ha fallecido en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia iraní Tasnim. "Las investigaciones iniciales indican que el incidente no causó daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se vio afectado", ha añadido, señalando que se trata del cuarto ataque contra la central nuclear desde el inicio de la ofensiva. La agencia nuclear de Naciones Unidas ha sido informada por Irán del incidente, y de la ausencia de radiación. Los temores a un posible incidente nuclear van en aumento.

Este sábado Trump ha vuelto a renovar sus amenazas contra el régimen de los ayatolás. "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ?", ha escrito en Truth Social. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos", ha añadido. Los datos de transporte marítimo han mostrado que varios buques japoneses, franceses y omaníes han cruzado el estrecho de Ormuz desde el jueves. Irán ya ha dicho previamente que no dejará pasar a buques "enemigos" y estas acciones reflejan su política de permitir el paso a los buques que considera amigos. A su vez, Teherán ha continuado sus ataques contra los países del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos cuenta con bases militares.

Ataques contra el Líbano

El Ejército israelí ha afirmado haber llevado a cabo más de 70 ataques en Irán durante la última jornada y haber lanzado una nueva ola de ataques, incluso en Teherán. También han atacado el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste del país, el segundo más grande de Irán. Los medios iraníes informan de que cinco personas han muerto como resultado de esta agresión. Según el Ejército israelí, era "responsable de la producción y exportación de materiales químicos a las fuerzas armadas del régimen". Israel se está preparando para atacar las instalaciones energéticas iraníes, pero está esperando la autorización de Estados Unidos, según ha declarado un alto funcionario de defensa israelí.

A su vez, una bomba de racimo iraní ha impactado en varias ciudades del centro de Israel, entre ellas Tel Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva, Rosh Haayin y Givatayim, provocando un leve herido en la segunda de ellas. El fuego conjunto de Irán y la milicia libanesa Hezbolá también ha alcanzado el norte de Israel. Un misil ha impactado directamente una vivienda en la localidad fronteriza de Metula, causando daños a edificios e infraestructuras cercanas, e hiriendo de levedad a una persona. Algunos fragmentos de metralla han caído cerca del puerto de Haifa. Los hutíes de Yemen han lanzado su quinto ataque desde el inicio de la guerra, esta vez con dirección Tel Aviv, aunque no lo han alcanzado.

Noticias relacionadas

Durante toda la noche, los aviones de guerra israelíes han sobrevolado Beirut para atacar los suburbios sureños de la capital libanesa. Durante la noche, unas 31 aldeas sureñas han sido bombardeadas por las tropas israelíes, y otras más en el este del Líbano. A primera hora, un doble ataque ha tenido como objetivo el puente de Sohmor, que conecta el sur del Líbano con el valle de la Becá. Antes, sobre las tres de la madrugada, una unidad del Ejército israelí ha entrado en la ciudad sureña de Shebaa, ha secuestrado a un civil, el ganadero Sami Imad Saab, y luego se ha retirado. Este viernes tres cascos azules de la misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, de origen indonesia, han resultado heridos en una explosión dentro de una de sus instalaciones. Un soldado israelí ha muerto este sábado en el sur del Líbano. Sólo durante este sábado 54 personas han muerto en el Líbano y 156 han resultado heridas como resultado de los ataques aéreos israelíes.