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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cinco muertos y una decena de heridos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia rechaza un ataque de 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, el mar Negro y el mar de Azov.
"Entre las 23:00 (hora Moscú) del 5 de abril y las 07:00 del 6 de abril los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 50 drones de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Las autoridades concretaron que los vehículos aéreos no tripulados fueron abatidos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov y Krasnodar.
Tres muertos en Odesa
Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper. “Los muertos son una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años”, ha escrito en su canal Kiper, que ha informado además de al menos 13 hospitalizados por el ataque contra Odesa, que es el principal puerto de mar de Ucrania.
Hungría acusa a Ucrania de preparar un sabotaje contra un gasoducto serbio-húngaro y Kiev lo niega
El Gobierno húngaro acusó este domingo a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que lleva gas ruso a Hungría a través de Serbia, después de que las autoridades de este último país dijeran haber hallado explosivos cerca de la infraestructura. "Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa", afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en redes sociales tras participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa.
Sin embargo, Ucrania aseguró que no tiene nada que ver con los dos paquetes de explosivos. "Rechazamos categóricamente los intentos de vincular falsamente a Ucrania con el incidente de explosivos encontrados cerca del gasoducto TurkStream en Serbia.
Zelenski llega a Siria para mantener reuniones sobre seguridad y cooperación económica
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo por sorpresa en Damasco, donde mantendrá reuniones sobre seguridad y cooperación económica, anunció el propio mandatario en su cuenta de la aplicación Telegram. "Hoy en Damasco. Continuamos nuestra activa diplomacia ucraniana en favor de una seguridad real y la cooperación económica", escribió debajo de un vídeo que le muestra bajando la escalerilla del avión y a las autoridades sirias saludándolo sobre una alfombra roja. Zelenski indicó que mantendrá reuniones importantes en varios formatos en el país árabe, sin revelar más, aunque se asume que se reunirá con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa.
Dos muertos tras un ataque que ha hundido un buque cargado de trigo en el mar de Azov
Al menos dos personas han muerto como consecuencia de un ataque de un dron que ha causado el hundimiento del buque 'Volgo Balt', que estaba cargado con trigo.
Los servicios de emergencia rusos han informado de que el buque estaba a unas 300 millas al norte de Kerch cuando se produjo el incidente, informa la agencia de noticias rusa TASS.
Ucrania espera la visita de emisarios de la Casa Blanca después del 12 de abril
Ucrania espera la visita de los emisarios de la Casa Blanca para un acuerdo de paz con Rusia Steve Witkoff y Jared Kushner después de la Semana Santa ortodoxa, que se celebra del 5 al 12 de abril, informó Kirilo Budánov, jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Según recogen los medios ucranianos como Ukrinform o Ukrainska Pravda, Budánov indicó a la agencia Bloomberg que la delegación estadounidense también podría incluir al senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, que ha visitado Ucrania en numerosas ocasiones y defiende del endurecimiento de sanciones a Rusia.
"Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, esos son los que se espera que vengan. Quién más estará, ya veremos", dijo Budánov.
Drones ucranianos impactaron contra tres infraestructuras petrolíferas en Rusia
Drones ucranianos impactaron esta noche contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 350 kilómetros al este de Moscú) y un oleoducto en la región de Leningrado, a orillas del mar Báltico.
"Los restos (de un dron derribado) que cayeron dañaron dos instalaciones de Lukoil, provocando incendios posteriores. El fuego ya está controlado", comunicó el gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, citado por TASS.
Rusia ataca Ucrania con casi 100 drones y causa tres heridos en Odesa
Rusia atacó en las últimas 24 horas Ucrania con casi cien drones, de los que 17 lograron impactar en diez ubicaciones, entre ellas en Odesa, donde resultaron heridas tres personas.
Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 93 drones suicidas tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.
Según datos preliminares, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 76 drones en el norte, sur y este del país.
Brasil se convierte en 'fábrica de espías' del Kremlin
Era ciertamente un lugar extraño para abrir una compañía de impresión en tres dimensiones. El 8 de enero de 2018, Gerhard Daniel Campos Wittich, ciudadano brasileño bien parecido, de piel blanca, ojos claros y supuesto origen austríaco, estableció la sede social de 3DRio, la empresa que regentaba, en un destartalado almacén de la Rua Manicaria del barrio de Curicica, en el oeste de Río de Janeiro. Aunque la zona no es una favela en sentido estricto, sí se la puede calificar de rincón degradado de la metrópolis carioca, con asentamientos humanos no regularizados construidos con materiales precarios, además de arroyos contaminados que emiten intensos olores. Un lugar, además, alejado de los clientes habituales del negocio, entre los que se encontraban agencias gubernamentales e instalaciones militares. (Seguir leyendo)
Zelenski llega a Estambul en visita sorpresa para entrevistarse con Erdogan
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llegado este sábado a Estambul en una visita sorpresa para un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.
"He llegado a Estambul, donde tengo previsto importantes encuentros. Se han preparado conversaciones sustanciales con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan", escribió Zelenski en un breve comunicado publicado en redes sociales, junto a un vídeo que lo muestra bajando del avión en el aeropuerto estambulí.
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