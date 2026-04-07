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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cinco muertos y una decena de heridos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Cuatro muertos en Rusia
El ataque de drones ucranianos de la pasada madrugada se cobró cuatro víctimas civiles en las regiones rusas de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, y Vladímir, a menos de 200 kilómetros al este de Moscú. "Lamento informar que hay víctimas y destrucción. Uno de los drones impactó un edificio de dos apartamentos. Dos adultos y un niño de siete años perdieron la vida", comunicó en redes sociales el gobernador de Vladímir, Alexandr Avdéyev, citado por TASS.
Rusia denuncia la cooperación armamentística entre Japón y Ucrania: "Esto no ayuda a resolver el conflicto"
El Gobierno de Rusia ha advertido este lunes de que la participación de empresas japonesas en la industria armamentística ucraniana pone en riesgo su seguridad nacional y prolonga aún más el conflicto, cuando se cumplen ya poco más de cuatro años desde la invasión rusa de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha denunciado que este acuerdo de colaboración, "claramente respaldado por las autoridades oficiales" japonesas, "es abiertamente hostil y perjudicial para los intereses de seguridad" de Rusia, "incluida la protección de la población civil". "Al apoyar al régimen neonazi de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski, Japón se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania, dañando aún más las relaciones con Rusia, que ya se habían deteriorado significativamente por las acciones de Tokio", ha afeado la portavoz.
Rusia trata de restablecer el suministro eléctrico en Donetsk tras el ataque ucraniano
Las autoridades rusas tratan de restablecer el suministro de electricidad en la región ucraniana de Donetsk, que Moscú anexionó en 2022, después de un ataque ucraniano que dejó sin luz a unas 500.000 personas, informaron hoy fuentes oficiales.
Según el alcalde de Donetsk leal a Moscú, Iván Prijódko, en Górlovka, un suburbio de la capital regional, no había luz este lunes. Además, pese a los intentos de restablecer los suministros, los consumidores de Donetsk y Mariúpol también registraban hoy cortes de electricidad.
Ucrania alcanza una fragata portamisiles rusa en el mar Negro
Un ataque con drones ucraniano ha alcanzado en el puerto del mar Negro de Novorosíisk una fragata rusa con capacidad para transportar y disparar 8 misiles de crucero y 24 misiles antiaéreos, según informó en su canal de Telegram el jefe de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi, más conocido como Madyar.
El militar ucraniano dijo que la fragata en cuestión lleva por nombre ‘Almirante Grigorovich’.
Los marinos rusos a cargo de la fragata intentaron derribar el ataque ucraniano con los propios misiles antiaéreos que llevaba la fragata, que no pudo evitar, sin embargo, ser alcanzada, según Madyar.
Rusia cree que Ucrania está detrás de los planes de sabotear gasoducto serbo-húngaro
El Kremlin expresó hoy su convencimiento de que Ucrania está detrás de los supuestos planes de sabotaje contra una extensión del gasoducto Turk Stream en el norte de Serbia que también suministra gas ruso a Hungría.
"Es muy probable que también en esta ocasión se encuentre algún rastro de la implicación por parte del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Admitió que, "por el momento, no existen pruebas fehacientes sobre quién puede estar detrás de los intentos de ataque en territorio europeo contra esa importantísima arteria energética".
Zelenski condena el ataque letal ruso a Odesa: "Rusia no tiene intención de parar"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que Rusia no tiene intención de parar la guerra, al condenar el ataque ruso contra la ciudad de Odesa que mató a tres personas, entre ellas un bebé de dos años, y pidió a sus socios que refuercen las defensas aéreas para aumentar la tasa de interceptación de misiles y drones.
"Es un esfuerzo diario para todos, no sólo para Ucrania, porque mediante los suministros, el apoyo a nosotros y el trabajo conjunto nuestros socios también se están ayudando a ellos. Rusia no tiene intención de parar", escribió Zelenski en sus redes sociales.
Confirmada la muerte de un general ruso en accidente aéreo en Crimea
El gobernador de Murmansk, Andréi Chibis, confirmó este lunes la muerte del teniente general Alexandr Otroshenko, quien viajaba a bordo del avión An-26 siniestrado en la anexionada península de Crimea el 31 de marzo.
"Entre ellos, lamentablemente, se encuentra Alexandr Otroshenko, comandante de aviación, con quien nos reunimos apenas un par de días antes", declaró Chibis, citado por Interfax, en una reunión del gobierno regional en relación con el accidente.
Rusia rechaza un ataque de 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, el mar Negro y el mar de Azov.
"Entre las 23:00 (hora Moscú) del 5 de abril y las 07:00 del 6 de abril los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 50 drones de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Las autoridades concretaron que los vehículos aéreos no tripulados fueron abatidos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov y Krasnodar.
Tres muertos en Odesa
Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper. “Los muertos son una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años”, ha escrito en su canal Kiper, que ha informado además de al menos 13 hospitalizados por el ataque contra Odesa, que es el principal puerto de mar de Ucrania.
Hungría acusa a Ucrania de preparar un sabotaje contra un gasoducto serbio-húngaro y Kiev lo niega
El Gobierno húngaro acusó este domingo a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que lleva gas ruso a Hungría a través de Serbia, después de que las autoridades de este último país dijeran haber hallado explosivos cerca de la infraestructura. "Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa", afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en redes sociales tras participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa.
Sin embargo, Ucrania aseguró que no tiene nada que ver con los dos paquetes de explosivos. "Rechazamos categóricamente los intentos de vincular falsamente a Ucrania con el incidente de explosivos encontrados cerca del gasoducto TurkStream en Serbia.
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